Володин выразил соболезнования главе парламента Таиланда в связи с землетрясением
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин выразил соболезнования председателю Национальной ассамблеи Королевства Таиланд Ван Мухамаду Нор Матха в связи с трагическими последствиями землетрясения.
— Прошу передать слова сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, — говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин также выразил премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну соболезнования в связи с произошедшим сегодня землетрясением.
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