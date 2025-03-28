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Володин выразил соболезнования главе парламента Таиланда в связи с землетрясением

20:32, 28.03.2025
Володин выразил соболезнования главе парламента Таиланда в связи с землетрясением
Фото: взято с сайта duma.gov.ru

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин выразил соболезнования председателю Национальной ассамблеи Королевства Таиланд Ван Мухамаду Нор Матха в связи с трагическими последствиями землетрясения.

— Прошу передать слова сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин также выразил премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну соболезнования в связи с произошедшим сегодня землетрясением.

Матвей Гавриков

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