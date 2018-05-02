Махеев Вадим Евгеньевич

Общая информация

Генеральный директор ООО «Оптовик», депутат Государственного Совета РТ пятого созыва

Окончил Елабужский государственный педагогический институт по специальности «учитель общетехнических дисциплин»

Трудовая деятельность:

С 2003 г. — генеральный директор ООО «Оптовик» (сеть гипермаркетов «Эссен»), г. Елабуга.

2000 — 2005 гг. — депутат муниципального образования г. Елабуга.

2005 — 2009 гг. — депутат муниципального образования Елабужского района.

2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва, член Комитета Государственного Совета РТ по законности и правопорядку.

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

Член Комиссии Государственного Совета Республики Татарстан по реализации молодежной политики, формированию здорового образа жизни и содействию подготовке XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани.

Лауреат конкурсов «Лучший предприниматель» и «Человек — золотое сердце».

Женат, воспитывает сына и дочь.

Дата последнего обновления: