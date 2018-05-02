Махеев Вадим Евгеньевич
Общая информация
Генеральный директор ООО «Оптовик», депутат Государственного Совета РТ пятого созыва
Окончил Елабужский государственный педагогический институт по специальности «учитель общетехнических дисциплин»
Трудовая деятельность:
С 2003 г. — генеральный директор ООО «Оптовик» (сеть гипермаркетов «Эссен»), г. Елабуга.
2000 — 2005 гг. — депутат муниципального образования г. Елабуга.
2005 — 2009 гг. — депутат муниципального образования Елабужского района.
2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва, член Комитета Государственного Совета РТ по законности и правопорядку.
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Член Комиссии Государственного Совета Республики Татарстан по реализации молодежной политики, формированию здорового образа жизни и содействию подготовке XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани.
Лауреат конкурсов «Лучший предприниматель» и «Человек — золотое сердце».
Женат, воспитывает сына и дочь.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423827, РТ, г. Наб. Челны, проспект Яшьлек, 14
- Телефон: +7(8552) 75-32-75
- Email: Topsecretary@maheev.org
Дата последнего обновления: 02.05.2018