Список персон

Махеев Вадим Евгеньевич

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Махеев Вадим Евгеньевич Фото: gossov.tatarstan.ru

Общая информация

Генеральный директор ООО «Оптовик», депутат Государственного Совета РТ пятого созыва

Окончил Елабужский государственный педагогический институт по специальности «учитель общетехнических дисциплин»

Трудовая деятельность:

С 2003 г. — генеральный директор ООО «Оптовик» (сеть гипермаркетов «Эссен»), г. Елабуга.
2000 — 2005 гг. — депутат муниципального образования г. Елабуга.
2005 — 2009 гг. — депутат муниципального образования Елабужского района.
2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва, член Комитета Государственного Совета РТ по законности и правопорядку.
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

Член Комиссии Государственного Совета Республики Татарстан по реализации молодежной политики, формированию здорового образа жизни и содействию подготовке XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани.

Лауреат конкурсов «Лучший предприниматель» и «Человек — золотое сердце».

Женат, воспитывает сына и дочь.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 423827, РТ, г. Наб. Челны, проспект Яшьлек, 14
  • Телефон: +7(8552) 75-32-75
  • Email: Topsecretary@maheev.org

Дата последнего обновления: 02.05.2018

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