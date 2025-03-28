В Татарстане мошенники начали выдавать себя за работников домофонных компаний
МВД по Татарстану предупреждает о новых схемах мошенничества. Злоумышленники начали звонить гражданам, представляясь сотрудниками домофонных компаний и сообщая о замене дверей в подъезде.
В ходе разговора мошенники спрашивают, сколько электронных ключей нужно сделать, и предлагают услуги по их изготовлению за отдельную плату. Затем они говорят, что в каждой квартире появится персональный код от домофона, и просят продиктовать его для улучшения безопасности.
На самом деле, этот код используют для доступа к аккаунту или сброса пароля от «Госуслуг». МВД призывает не реагировать на такие звонки и не сообщать никакие данные.
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