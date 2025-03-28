В Татарстане увеличилось число отказов по автокредитам

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в феврале 2025 года резко возросло количество отказов по заявкам на автокредиты. Доля отказов увеличилась на 5,1% по сравнению с ноябрем 2024 года, что стало одним из самых больших скачков в России, сообщили в ТАСС.

По данным Национального бюро кредитных историй, в целом по стране уровень отказов достиг 81,1%, что на 0,9% выше, чем в январе. Это уже третий месяц подряд, когда показатели растут.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наибольшее количество отказов зафиксировано в Краснодарском и Ростовском краях (по 83,1%), а также в Московской области (82,2%) и Свердловской области (81,2%).

Основные причины увеличения отказов — новые ограничения для заемщиков с высокой долговой нагрузкой и снижение готовности банков рисковать. Это сделало автокредиты менее доступными для многих людей.

Напомним, что в 2024 году купить автомобиль в кредит собирается почти каждый четвертый житель ПФО — 24%. Средняя стоимость машины, которая устраивает водителей, составила 1,9 млн рублей.



Анастасия Фартыгина