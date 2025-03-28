Путин обсудил с Совбезом развитие отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, на котором обсуждалось развитие отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Тему встречи глава государства обозначил в начале мероприятия.

— Мы рассмотрим с вами сегодня вопросы развития отношений с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — заявил Путин, отметив, что докладчиком по этому вопросу выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

В совещании приняли участие председатели обеих палат парламента — Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, зампредседателя СБ Дмитрий Медведев, секретарь СБ Сергей Шойгу, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник главы государства Николай Патрушев, спецпредставитель Сергей Иванов, а также главы силовых ведомств: министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и директор СВР Сергей Нарышкин.

Рената Валеева