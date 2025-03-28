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В Татарстане определили три главные задачи на 2025 год

14:17, 28.03.2025
В Татарстане определили три главные задачи на 2025 год
Фото: Динар Фатыхов

Власти Татарстана утвердили три приоритетные задачи на 2025 год. Это сдерживание роста цен и тарифов, повышение уровня доходов населения и борьба с алкоголизмом и наркоманией. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru
  • Первой задачей стало сдерживание цен. 60,2% жителей республики заявили, что цены на жилье, продукты и услуги ЖКХ значительно выросли.
  • Второй приоритет — повышение доходов населения, включая зарплаты и пенсии. Около 10% татарстанцев могут позволить себе тратить деньги только на еду, а более половины не могут откладывать сбережения.
  • Третья задача — борьба с алкоголизмом и наркоманией. 27,4% опрошенных обеспокоены преступлениями, связанными с алкоголем, и доступностью наркотиков.

Власти обязаны включить меры по решению этих проблем в госпрограммы и отчитаться о проделанной работе до 1 декабря 2025 года.

Анастасия Фартыгина

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