В Татарстане определили три главные задачи на 2025 год

Фото: Динар Фатыхов

Власти Татарстана утвердили три приоритетные задачи на 2025 год. Это сдерживание роста цен и тарифов, повышение уровня доходов населения и борьба с алкоголизмом и наркоманией. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первой задачей стало сдерживание цен. 60,2% жителей республики заявили, что цены на жилье, продукты и услуги ЖКХ значительно выросли.

Второй приоритет — повышение доходов населения, включая зарплаты и пенсии. Около 10% татарстанцев могут позволить себе тратить деньги только на еду, а более половины не могут откладывать сбережения.

Третья задача — борьба с алкоголизмом и наркоманией. 27,4% опрошенных обеспокоены преступлениями, связанными с алкоголем, и доступностью наркотиков.

Власти обязаны включить меры по решению этих проблем в госпрограммы и отчитаться о проделанной работе до 1 декабря 2025 года.

Анастасия Фартыгина