В столице Мьянмы продолжаются спасательные работы после мощного землетрясения
В столице Мьянмы Нейпьидо продолжаются спасательные работы после землетрясения, люди вынуждены ночевать на улице. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» с места событий.
По последним данным, в результате землетрясения погибли 144 человека.
Напомним, что в Мьянме произошло мощное землетрясение магнитудой 7,9, за которым последовал повторный толчок магнитудой 6,4.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.