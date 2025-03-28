В столице Мьянмы продолжаются спасательные работы после мощного землетрясения

В столице Мьянмы Нейпьидо продолжаются спасательные работы после землетрясения, люди вынуждены ночевать на улице. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» с места событий.

По последним данным, в результате землетрясения погибли 144 человека.

Напомним, что в Мьянме произошло мощное землетрясение магнитудой 7,9, за которым последовал повторный толчок магнитудой 6,4.



Матвей Гавриков