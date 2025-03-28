Новая книга Салмана Рушди «Одиннадцатый час» выйдет в США в ноябре

В книге будет пять взаимосвязанных новелл и рассказов

Фото: Реальное время

Издательство Random House выпустит новую книгу Салмана Рушди «Одиннадцатый час» 4 ноября. Издатель приобрел права на публикацию в Северной Америке через агентство Wylie Agency. В книге будет пять взаимосвязанных новелл и рассказов. Их действие происходит в Индии, Англии и США.

В заявлении автор отметил, что три основные новеллы сборника написаны за последний год. Он обращается к темам смертности, прощаний, Бомбея, Англии, особенно Кембриджа, а также к вопросам гнева, мира и Америки. По словам писателя, несмотря на различие сюжетов, место действия и стиля, истории перекликаются между собой. Две дополнительные новеллы в книге служат прологом и эпилогом.

«Одиннадцатый час» станет первой художественной книгой Рушди после романа «Город Победы», который вышел в 2023 году. До этого автор опубликовал мемуары «Нож», где рассказал о нападении на него с ножом во время выступления в 2022 году. Книга вышла в апреле прошлого года и была продана тиражом около 40 тыс. экземпляров.

Рецензию на книгу Салмана Рушди «Город Победы» читайте здесь.

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Екатерина Петрова