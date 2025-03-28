Казанские снегоплавильные пункты переработали 136 тонн снега

Фото: Динар Фатыхов

С начала 2025 года с улиц Казани вывезено и утилизировано 136 тонн снега, сообщили в МУП «Водоканал». В прошлом году объем переработанного снега составил 888 695 тонн.

Для борьбы со снежными завалами в городе функционируют восемь снегоплавильных пунктов, расположенных на улицах Портовой, Несмелова, Воровского, Васильченко, Тульской, Аделя Кутуя, а также на проспекте Победы.

Интересно, что вместе со снегом на снегоплавильные пункты нередко попадают и потерянные вещи горожан. Так, на пункте по улице Несмелова был обнаружен пакет документов, который удалось вернуть владельцу. На пункте по улице Воровского в снежном сугробе нашли даже стиральную машину. Однако чаще всего в снежных кучах встречаются автомобильные номера.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, с 1 января 2025 года повысились тарифы для МУП «Водоканал» на прием и обработку снега, собранного с городских дорог. Согласно постановлению исполкома, опубликованному в сетевом издании, стоимость услуги выросла с 200 до 250 рублей за одну тонну.

Рената Валеева