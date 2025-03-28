Районный суд Кишинева арестовал главу Гагаузии Евгению Гуцул на 20 суток
Районный суд Кишинева вынес решение об аресте руководителя Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул сроком на 20 дней. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный документ суда.
— Суд Кишинева частично удовлетворил запрос прокуроров, применив в отношении Гуцул меру пресечения в виде ареста на 20 суток, — указано в решении инстанции.
Гагаузия, расположенная на юге Молдавии, известна своей пророссийской позицией и стремлением к развитию отношений с Россией. В отличие от нее, официальный Кишинев продолжает курс на евроинтеграцию.
Напомним, что недавно национальный антикоррупционный центр подтвердил информацию о том, что Гуцул задержали на 72 часа.
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