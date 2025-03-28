Районный суд Кишинева арестовал главу Гагаузии Евгению Гуцул на 20 суток

Фото: Динар Фатыхов

Районный суд Кишинева вынес решение об аресте руководителя Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул сроком на 20 дней. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный документ суда.

— Суд Кишинева частично удовлетворил запрос прокуроров, применив в отношении Гуцул меру пресечения в виде ареста на 20 суток, — указано в решении инстанции.

Гагаузия, расположенная на юге Молдавии, известна своей пророссийской позицией и стремлением к развитию отношений с Россией. В отличие от нее, официальный Кишинев продолжает курс на евроинтеграцию.

Напомним, что недавно национальный антикоррупционный центр подтвердил информацию о том, что Гуцул задержали на 72 часа.

Матвей Гавриков