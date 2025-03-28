В Казани назвали «короля» на рынке авто с пробегом

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На вторичном рынке иномарок в Казани уверенно лидирует Kia Rio, оставляя позади такие популярные бренды, как Volkswagen, Hyundai и Ford. Эта тенденция сохраняется уже не первый год и объясняется целым рядом факторов, делающих корейский автомобиль особенно привлекательным для казанских автолюбителей.

Доступность запчастей, относительная простота обслуживания и надежность в эксплуатации — ключевые преимущества Kia Rio, отмечаемые экспертами. В условиях ограниченного бюджета и нестабильной экономической ситуации Rio предлагает оптимальное соотношение цены и качества, что делает его выбором номер один для многих покупателей.

Ценовая привлекательность — еще один важный фактор, определяющий популярность Kia Rio с пробегом. Подержанные автомобили Kia Rio доступны по цене, особенно по сравнению с новыми иномарками, что делает их привлекательными для тех, кто ищет надежный и недорогой автомобиль.

Напомним, в 2024 году в России было перепродано 6,04 млн подержанных легковых автомобилей, что на 6% превышает показатели предыдущего года и является максимальным результатом за последние 10 лет.

Рената Валеева