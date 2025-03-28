Найденный роман Эдуарда Лимонова «Москва майская» впервые издадут в России

Текст был написан в 1986 году в Париже. События в книге разворачиваются в 1969 году

Фото: Предоставлено издательством «Альпина. Проза»

Издательство «Альпина.Проза» готовит к публикации роман Эдуарда Лимонова «Москва майская», который долгое время считался утерянным. Текст был написан в 1986 году в Париже. События в книге разворачиваются в 1969 году, когда Лимонов вместе с гражданской женой Анной Рубинштейн приехал в Москву. Основное действие охватывает три дня — с 18 по 20 мая, но автор рассказывает историю с дистанции прожитых лет.

Роман создавался после нью-йоркской и харьковской трилогий. В центре сюжета — путь молодого поэта, приехавшего в столицу с одним чемоданом. Он ищет жилье, оформляет фиктивный брак ради прописки, пытается стать частью московской литературной среды. Среди персонажей книги Арсений Тарковский, Леонид Губанов, Эрнст Неизвестный, Илья Кабаков, Александр Галич, Генрих Сапгир, Давид Самойлов, Виктор Пивоваров. Москва конца 1960-х предстает в деталях — улицы, запахи, звуки, атмосфера тех лет.

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После завершения работы Лимонов показал рукопись Марье Розановой, но публикация не состоялась. По одной версии, текст показался недостаточно выверенным, по другой — могли возникнуть проблемы из-за упоминания реальных людей. В 1994 году писатель вспоминал, что не был уверен в структуре романа. Он пытался построить сюжет на коротком временном отрезке, добавив много воспоминаний, как в «Подростке» Достоевского. Тогда он решил не публиковать книгу.

Долгое время рукопись считалась утраченной. В Париже у Лимонова хранилось более 5 тыс. книг. При переезде в Россию он оставил их у знакомого Мишеля Бидо. Позже выяснилось, что часть библиотеки сгорела. Человек, который присматривал за домом, использовал книги для растопки камина. В числе уничтоженных оказалась «Москва майская».

Издательство «Альпина.Проза» уже несколько лет выпускает авторскую серию Лимонова, включая его художественную прозу и последний сборник стихов. Найденный в архиве текст воспринимается как редкая удача. Сам Лимонов сожалел о решении не публиковать роман. Теперь его произведение увидит свет.

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Екатерина Петрова