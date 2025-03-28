В Казани обрушилась часть фасада перед входом в ТЦ «Кольцо»
Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях
В Казани обрушилась часть фасада у входа в торговый центр «Кольцо» со стороны ул. Петербургской. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
По их словам, обвалилась часть кровли с той стороны, где находится магазин Eurospar. О пострадавших не сообщается.
Напомним, в прошлом году «Кольцо» возглавило рейтинг худших, по мнению казанцев, торговых центров в городе. В антирейтинг также вошли «Сити Центр», «Корстон», «Южный» на проспекте Победы и «Парк Хаус».
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