Минздрав Татарстана рассказал о состоянии пострадавшей в Египте Кристины Валиуллиной

Фото: Мария Зверева

Глава Минздрава Татарстана Марсель Миннуллин сообщил, что состояние врача-педиатра Кристины Валиуллиной, пострадавшей в результате аварии прогулочного батискафа в Красном море у берегов Хургады, стабильное. Жизни женщины ничего не угрожает.

— По информации главного врача Уруссинской ЦРБ Светланы Шакировой, педиатр больницы Кристина Валиуллина жива. Также это подтверждено генконсульством. Главный врач и педиатр общались по телефону, состояние врача стабильное, угрозы жизни нет. Двое детей также находятся в больнице. К сожалению, информацией о судьбе мужа Кристины Равиля Валиуллина мы на данный момент не располагаем. Но надеемся на лучшее, — написал Миннуллин в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось о возможной гибели семейной пары из Татарстана в результате инцидента. В пятницу генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев подтвердил, что Валиуллина, ранее объявленная погибшей, жива. Две ее дочери, в возрасте 10 и 15 лет, также госпитализированы.

Ведутся поиски Равиля Валиуллина, супруга Кристины.

Рената Валеева