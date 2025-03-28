Ушел из жизни историк Айдар Ногманов, посвятивший себя изучению наследия Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

Институт истории имени Ш. Марджани Академии наук Татарстана сообщил о кончине ученого-историка, кандидата исторических наук Айдара Ногманова. Новость появилась в телеграм-канале.

— Фундаментальные работы и труды Айдара Ильсуровича, в том числе выпущенные под его руководством коллективные монографии, внесли неоценимый вклад в историко-культурное наследие народов Республики Татарстан. Публикации А.И. Ногманова по истории правового положения татар и религиозной политики в отношении мусульман в Российской империи завоевали огромный авторитет среди коллег и научной общественности, — сказано в сообщении.

Особое признание в научном сообществе получили его работы, посвященные правовому положению татар и религиозной политике Российской империи.

Рената Валеева