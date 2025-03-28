Минниханов направил соболезнования главе Мьянмы в связи с землетрясением
Президент Татарстана Рустам Минниханов направил соболезнования главе Союза Мьянмы в связи с землетрясением, произошедшим в стране.
— Мы глубоко сочувствуем мьянманскому народу — всем тем, кто пострадал от последствий этого бедствия, — сказал раис Татарстана.
Стихийное бедствие унесло жизни людей и привело к разрушению жилых зданий.
Президент России Владимир Путин также выразил премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну соболезнования в связи с произошедшим сегодня землетрясением.
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