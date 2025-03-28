Минниханов направил соболезнования главе Мьянмы в связи с землетрясением

Фото: Динар Фатыхов

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил соболезнования главе Союза Мьянмы в связи с землетрясением, произошедшим в стране.

— Мы глубоко сочувствуем мьянманскому народу — всем тем, кто пострадал от последствий этого бедствия, — сказал раис Татарстана.

Стихийное бедствие унесло жизни людей и привело к разрушению жилых зданий.

Президент России Владимир Путин также выразил премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну соболезнования в связи с произошедшим сегодня землетрясением.

Матвей Гавриков