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Минниханов направил соболезнования главе Мьянмы в связи с землетрясением

17:43, 28.03.2025
Минниханов направил соболезнования главе Мьянмы в связи с землетрясением
Фото: Динар Фатыхов

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил соболезнования главе Союза Мьянмы в связи с землетрясением, произошедшим в стране.

— Мы глубоко сочувствуем мьянманскому народу — всем тем, кто пострадал от последствий этого бедствия, — сказал раис Татарстана.

Стихийное бедствие унесло жизни людей и привело к разрушению жилых зданий.

Президент России Владимир Путин также выразил премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну соболезнования в связи с произошедшим сегодня землетрясением.

Матвей Гавриков

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