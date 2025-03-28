На озеленение территории у Госсовета Татарстана выделят 1,2 млн рублей

Фото: Реальное время

Государственный совет Татарстана объявил тендер на оказание услуг по озеленению и содержанию зеленых насаждений на прилегающей территории на сумму 1,2 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте «Госзакупки».

В перечень работ, которые необходимо выполнить подрядчику, входят: уход за цветниками, уход за цветами, уход за газонами, уход за лиственными кустарниками и хвойными насаждениями.

В частности, планируется высадка 4 050 штук бегонии вечноцветущей трех цветов (белой, красной и розовой) на общую сумму 283,9 тыс. рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Срок оказания услуг определен с даты заключения государственного контракта по 30 октября 2024 года и будет осуществляться по заявкам заказчика. Озеленение и уход за зелеными насаждениями направлены на поддержание эстетического вида территории, прилегающей к зданию Госсовета Татарстана.

Рената Валеева