На озеленение территории у Госсовета Татарстана выделят 1,2 млн рублей
Государственный совет Татарстана объявил тендер на оказание услуг по озеленению и содержанию зеленых насаждений на прилегающей территории на сумму 1,2 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте «Госзакупки».
В перечень работ, которые необходимо выполнить подрядчику, входят: уход за цветниками, уход за цветами, уход за газонами, уход за лиственными кустарниками и хвойными насаждениями.
В частности, планируется высадка 4 050 штук бегонии вечноцветущей трех цветов (белой, красной и розовой) на общую сумму 283,9 тыс. рублей.
Срок оказания услуг определен с даты заключения государственного контракта по 30 октября 2024 года и будет осуществляться по заявкам заказчика. Озеленение и уход за зелеными насаждениями направлены на поддержание эстетического вида территории, прилегающей к зданию Госсовета Татарстана.
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