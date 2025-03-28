Новости общества

18:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минтранс предложил ввести сбор с авиакомпаний на реконструкцию аэропортов

17:30, 28.03.2025
Минтранс предложил ввести сбор с авиакомпаний на реконструкцию аэропортов
Фото: Максим Платонов

Министерство транспорта России предложило ввести с 1 сентября инфраструктурный сбор с авиакомпаний, предназначенный для финансирования реконструкции аэропортов. Соответствующая информация содержится в проекте постановления ведомства.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Средства от сбора планируется направлять на модернизацию и развитие аэродромной инфраструктуры. Подробности о размере сбора и порядке его взимания пока не разглашаются.

Напомним, что Международный аэропорт «Казань» признан лучшим по итогам 2024 года.

Матвей Гавриков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также