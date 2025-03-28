Минтранс предложил ввести сбор с авиакомпаний на реконструкцию аэропортов
Министерство транспорта России предложило ввести с 1 сентября инфраструктурный сбор с авиакомпаний, предназначенный для финансирования реконструкции аэропортов. Соответствующая информация содержится в проекте постановления ведомства.
Средства от сбора планируется направлять на модернизацию и развитие аэродромной инфраструктуры. Подробности о размере сбора и порядке его взимания пока не разглашаются.
Напомним, что Международный аэропорт «Казань» признан лучшим по итогам 2024 года.
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