Будапешт счел странным призыв Еврокомиссии создавать трехдневный запас продуктов
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал рекомендацию Европейской комиссии о необходимости создания трехдневного запаса продуктов питания.
— Сначала мы подумали, что это какой-то троллинг или шутка. Но потом выяснилось, что нет, — заявил глава МИД Венгрии. По его словам, остается лишь гадать, зачем европейцам в XXI веке собирать комплект для выживания на 72 часа.
Сийярто отметил, что единственным возможным объяснением такой рекомендации может быть подготовка Брюсселя к военному конфликту. При этом министр подчеркнул, что — ни ЕС, ни одной стране — члену ЕС сейчас не грозит никакая опасность. -
Ранее Еврокомиссия опубликовала новую стратегию по повышению готовности стран ЕС к различным кризисным ситуациям, включая рекомендацию гражданам создавать запасы продовольствия на трое суток.
Франция, Италия и Испания не поддержали план главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «перевооружении Европы».
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