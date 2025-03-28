Будапешт счел странным призыв Еврокомиссии создавать трехдневный запас продуктов

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал рекомендацию Европейской комиссии о необходимости создания трехдневного запаса продуктов питания.

— Сначала мы подумали, что это какой-то троллинг или шутка. Но потом выяснилось, что нет, — заявил глава МИД Венгрии. По его словам, остается лишь гадать, зачем европейцам в XXI веке собирать комплект для выживания на 72 часа.

Сийярто отметил, что единственным возможным объяснением такой рекомендации может быть подготовка Брюсселя к военному конфликту. При этом министр подчеркнул, что — ни ЕС, ни одной стране — члену ЕС сейчас не грозит никакая опасность. -

Ранее Еврокомиссия опубликовала новую стратегию по повышению готовности стран ЕС к различным кризисным ситуациям, включая рекомендацию гражданам создавать запасы продовольствия на трое суток.

Франция, Италия и Испания не поддержали план главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «перевооружении Европы».



Матвей Гавриков