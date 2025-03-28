Президент России выразил соболезнования в связи с землетрясением в Мьянме

Владимир Путин передал слова сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих близких

Президент России Владимир Путин выразил премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну соболезнования в связи с произошедшим сегодня землетрясением.

— Уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в административных областях Сагайн и Мандалай. В России разделяют скорбь дружественного народа Мьянмы, — говорится в послании российского лидера.

Владимир Путин передал слова сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих близких. Пострадавшим в результате стихийного бедствия он пожелал скорейшего выздоровления.

Напомним, в Мьянме произошло мощное землетрясение магнитудой 7,9, за которым последовал повторный толчок магнитудой 6,4. Погибли не менее 20 человек, передает ТАСС.

Галия Гарифуллина