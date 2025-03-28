В честь 30-летия Госсовета Татарстана депутатам и ветеранам госслужбы вручили награды

Сегодня в честь 30-летия Госсовета Татарстана его депутаты и ветераны госслужбы были удостоены государственных наград. Их парламентариям вручили раис республики Рустам Минниханов и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Депутат Верховного Совета двух созывов, депутат Госсовета четырех созывов Валентина Липужина была награждена Почетной грамотой Совета Федерации. Депутат Верховного Совета двух созывов, депутат Госсовета семи созывов Марат Галеев и депутат Госсовета трех созывов Шакир Ягудин были удостоены благодарности председателя Госдумы, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Почетным знаком Госсовета Татарстана «За вклад в развитие парламентаризма» Фарид Мухаметшин наградил депутатов пяти созывов Ильшата Аминова, Макзюма Салахова и Шамила Ягудина. Также его получили депутат первого созыва Валентин Паймухин, ветеран государственной службы Джамиль Мухаметов, заместитель председателя Конституционного суда РТ в отставке Раиса Сахиева, начальник Правового управления в 2009—2016 гг. Андрей Ощепков, ветеран государственной службы Фарит Зарипов.

предоставлено пресс-службой Госсовета РТ

— Депутаты всех созывов всегда оперативно реагировали на изменения, находили решения, обеспечивающие стабильность республики и правовую защиту граждан. Все это позволило не только повысить качество жизни населения, но и укрепить статус нашей республики как опорного региона Российской Федерации, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Он также вручил госнаграды депутатам Госсовета и ветеранам госслужбы, передает пресс-служба татарстанского лидера:

медали «За заслуги перед Республикой Татарстан» удостоены депутаты Госсовета РТ двух созыв Ренат Харисов и Александр Гусев;

медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан» награждены депутат трех созывов Госсовета РТ Василий Логинов, депутат четырех созывов, заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев;

медали «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» удостоены: депутат шестого созыва Госсовета РТ, председатель исполнительного комитета высшего совета Республиканского общественного движения «Татарстан — новый век» — «Татарстан — яна гасыр» Алсу Тарханова, ветеран государственной службы, управляющий делами аппарата Госсовета в 1998—2014 гг. Рифкат Абзалов, ветеран государственной службы, руководитель пресс-центра Госсовета в 1995—2003 гг. Любовь Агеева.

Галия Гарифуллина