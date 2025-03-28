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Минобрнауки Татарстана проведет Кирилло-Мефодиевские чтения за 1,1 млн рублей

19:15, 28.03.2025
Минобрнауки Татарстана проведет Кирилло-Мефодиевские чтения за 1,1 млн рублей
Фото: Максим Платонов

Министерство образования и науки Республики Татарстан объявило тендер на проведение ХXII республиканских Кирилло-Мефодиевских юношеских научных чтений с бюджетом в 1,1 млн рублей. Информация о закупке размещена на сайте «Госзакупки».

Чтения направлены на интеллектуальное и духовное развитие школьников и студентов путем вовлечения их в исследовательскую и творческую деятельность в области гуманитарных наук, искусства и культуры.

Как отмечается в документации, основными задачами чтений являются:

  • Развитие интереса к духовным ценностям, традициям русской национальной культуры и русскому языку.
  • Совершенствование исследовательской и творческой деятельности учащихся.
  • Выявление способных, талантливых и одаренных обучающихся.
  • Выявление и распространение передового педагогического опыта.
  • Популяризация лучших педагогических достижений, способствующих нравственному становлению учащихся.
  • Укрепление научного и педагогического сотрудничества среди педагогических работников, деятелей науки, культуры и образования.
Рената Валеева

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