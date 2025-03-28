Минобрнауки Татарстана проведет Кирилло-Мефодиевские чтения за 1,1 млн рублей
Министерство образования и науки Республики Татарстан объявило тендер на проведение ХXII республиканских Кирилло-Мефодиевских юношеских научных чтений с бюджетом в 1,1 млн рублей. Информация о закупке размещена на сайте «Госзакупки».
Чтения направлены на интеллектуальное и духовное развитие школьников и студентов путем вовлечения их в исследовательскую и творческую деятельность в области гуманитарных наук, искусства и культуры.
Как отмечается в документации, основными задачами чтений являются:
- Развитие интереса к духовным ценностям, традициям русской национальной культуры и русскому языку.
- Совершенствование исследовательской и творческой деятельности учащихся.
- Выявление способных, талантливых и одаренных обучающихся.
- Выявление и распространение передового педагогического опыта.
- Популяризация лучших педагогических достижений, способствующих нравственному становлению учащихся.
- Укрепление научного и педагогического сотрудничества среди педагогических работников, деятелей науки, культуры и образования.
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