Минобрнауки Татарстана проведет Кирилло-Мефодиевские чтения за 1,1 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Министерство образования и науки Республики Татарстан объявило тендер на проведение ХXII республиканских Кирилло-Мефодиевских юношеских научных чтений с бюджетом в 1,1 млн рублей. Информация о закупке размещена на сайте «Госзакупки».

Чтения направлены на интеллектуальное и духовное развитие школьников и студентов путем вовлечения их в исследовательскую и творческую деятельность в области гуманитарных наук, искусства и культуры.

Как отмечается в документации, основными задачами чтений являются:

Развитие интереса к духовным ценностям, традициям русской национальной культуры и русскому языку.

Совершенствование исследовательской и творческой деятельности учащихся.

Выявление способных, талантливых и одаренных обучающихся.

Выявление и распространение передового педагогического опыта.

Популяризация лучших педагогических достижений, способствующих нравственному становлению учащихся.

Укрепление научного и педагогического сотрудничества среди педагогических работников, деятелей науки, культуры и образования.

Рената Валеева