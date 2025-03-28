Эксперт рассказал, как землетрясение в Мьянме отразится на поставках в Россию
Землетрясение магнитудой 7,7 в Мьянме и последовавшие за ним разрушения транспортной инфраструктуры могут замедлить поставки риса, морепродуктов и резины в Россию, сообщил РИА «Новости» доцент РЭУ имени Плеханова Павел Севостьянов.
По его словам, восстановление инфраструктуры потребует миллиардных инвестиций. — Российским компаниям, работающим в регионе, стоит диверсифицировать логистические маршруты и учитывать риски задержек, — отметил эксперт.
Севостьянов также добавил, что укрепление партнерства в сфере ЧС, включая поставки оборудования для восстановления, может стать новым направлением сотрудничества.
Напомним, что землетрясение ощущалось в пяти соседних странах, включая Таиланд.
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