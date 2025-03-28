В Казани арестовали сотрудника отдела по борьбе с коррупцией за взятки

Фото: Максим Платонов

В Казани арестовали старшего уполномоченного ОЭБиПК УМВД России Марата Хайруллина за посредничество во взятке в особо крупном размере. Дело по двум эпизодам возбудили 26 марта, сообщили «Реальному времени» источники.

По их данным, в мае 2023-го гендиректор компании «Техно-Ремонт» обратился к своему знакомому с просьбой уменьшить налог с 48 до 15 млн. Тот пошел к бывшему сотруднику МВД по РТ, а он уже, в свою очередь, обратился к Хайруллину. Последний согласился и потребовал 7,5 млн рублей якобы для взятки неустановленным должностным лицам ФНС по РТ, деньги в итоге были ему переданы.

В июле того же года с аналогичной просьбой о снижении налогов, с 400 до 10 млн, обратился представитель компании «Фирма Сарман». На этот раз Хайруллин, по версии следствия, через двух подельников потребовал 100 млн рублей, из которых 25 млн — аванс.

Все трое задержаны, Хайруллина сегодня отправили в СИЗО до 26 мая. Вину никто не признает. Дело расследуют сотрудники 4-го отдела Следкома.