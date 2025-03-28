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Российские военные освободили Красное Первое в Харьковской области

13:52, 28.03.2025
Российские военные освободили Красное Первое в Харьковской области
Фото: Максим Платонов

Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Красное Первое в Харьковской области.

— Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Красное Первое Харьковской области, — говорится в сводке министерства.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также сегодня российские военные освободили населенный пункт Гоголевка в Курской области, сообщили в Минобороны.

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