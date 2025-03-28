Российские военные освободили Красное Первое в Харьковской области
Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Красное Первое в Харьковской области.
— Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Красное Первое Харьковской области, — говорится в сводке министерства.
Также сегодня российские военные освободили населенный пункт Гоголевка в Курской области, сообщили в Минобороны.
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