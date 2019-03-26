Ford летом может полностью отказаться от выпуска легковых автомобилей в России — СМИ

Ford может полностью отказаться от выпуска и импорта в России легковых автомобилей летом 2019 года.

Речь идет о закрытии или возможной продаже площадок во Всеволожске и Набережных Челнах.



Источники «Коммерсанта» в правительстве и на рынке утверждают, что компания оставит в России только производство легких коммерческих автомобилей (LCV). Для этого могут сохранить площадку в Елабуге. Также не исключено, что в Елабуге оставят выпуск Ford Explorer и Kuga.

Кроме того, возможен и полный уход Ford из России, если компания не подпишет специнвестконтракт (СПИК).

Окончательные планы реструктуризации СП Ford-Sollers станут известны 27 марта.



Напомним, ранее Ford собирался закрыть два завода — в Ленинградской области и Татарстане, чтобы сохранить производство легких коммерческих автомобилей. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что власти помогут компании в решении ситуации.