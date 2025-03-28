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В Кировском районе Казани отключат воду с 1 по 2 апреля

13:45, 28.03.2025
В Кировском районе Казани отключат воду с 1 по 2 апреля
Фото: Динар Фатыхов

В Кировском районе с 9.00 1 апреля до 13.00 2 апреля не будет воды. Это связано с работами по переврезке нового участка водопровода на улице Затонской. Об этом сообщили в пресс-службе казанского «Водоканала».

Отключение воды затронет следующие адреса:

  • Калинина;
  • Красная Горка;
  • Новое Аракчино;
  • Новое Юдино;
  • Старое Аракчино;
  • Юдино.
Реальное время / realnoevremya.ru

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