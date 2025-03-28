В Кировском районе Казани отключат воду с 1 по 2 апреля
В Кировском районе с 9.00 1 апреля до 13.00 2 апреля не будет воды. Это связано с работами по переврезке нового участка водопровода на улице Затонской. Об этом сообщили в пресс-службе казанского «Водоканала».
Отключение воды затронет следующие адреса:
- Калинина;
- Красная Горка;
- Новое Аракчино;
- Новое Юдино;
- Старое Аракчино;
- Юдино.
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