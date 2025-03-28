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Международная федерация гимнастики разрешила российским гимнасткам выступать под нейтральным флагом

18:36, 28.03.2025
Международная федерация гимнастики разрешила российским гимнасткам выступать под нейтральным флагом
Фото: Динар Фатыхов

Международная федерация гимнастики (FIG) выдала нейтральный статус Диане Чугунихиной и еще ряду спортсменок сборной России по художественной гимнастике.

Теперь российские гимнастки будут участвовать в международных соревнованиях без использования национальной символики.

Напомним, что российские тяжелоатлеты впервые за три с половиной года примут участие в чемпионате мира среди молодежи.

Матвей Гавриков

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