Косачёв: арест Евгении Гуцул — это расправа властей Молдавии над политическим конкурентом
Спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что арест главы Гагаузии Евгении Гуцул является попыткой давления на политического конкурента. Об этом он сообщил в разговоре с RT.
По словам Косачёва, программа развития, которую представляет Гуцул, отличается от позиции Кишинёва и предполагает конструктивные отношения с Россией. — Эта позиция госпожи Гуцул сделала её нерукопожатной для остальных молдавских элит, — подчеркнул он.
Он также отметил, что Гуцул была избрана главой Гагаузии в соответствии с законодательством и пользуется поддержкой большинства жителей региона.
Напомним, что суд Кишинева вынес решение об аресте руководителя Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул сроком на 20 дней.
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