Косачёв: арест Евгении Гуцул — это расправа властей Молдавии над политическим конкурентом

Фото: Дарья Пинегина

Спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что арест главы Гагаузии Евгении Гуцул является попыткой давления на политического конкурента. Об этом он сообщил в разговоре с RT.

По словам Косачёва, программа развития, которую представляет Гуцул, отличается от позиции Кишинёва и предполагает конструктивные отношения с Россией. — Эта позиция госпожи Гуцул сделала её нерукопожатной для остальных молдавских элит, — подчеркнул он.

Он также отметил, что Гуцул была избрана главой Гагаузии в соответствии с законодательством и пользуется поддержкой большинства жителей региона.



Напомним, что суд Кишинева вынес решение об аресте руководителя Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул сроком на 20 дней.

Матвей Гавриков