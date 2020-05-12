В режиме самоизоляции: первый день ослабленных ограничений в Казани

С сегодняшнего дня в Татарстане вступили в силу послабления режима самоизоляции - открылся ряд магазинов, отменены смс-пропуска. Зато стало обязательным ношение масок в общественных местах - в том числе на улице, и перчаток в торговых и сервисных точках. Кроме того, на прогулках жителям нужно соблюдать социальную дистанцию. Как казанцы адаптируются к новым правилам, выясняли корреспонденты «Реального времени».