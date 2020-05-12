В режиме самоизоляции: первый день ослабленных ограничений в Казани

18:00, 12.05.2020 36
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

С сегодняшнего дня в Татарстане вступили в силу послабления режима самоизоляции - открылся ряд магазинов, отменены смс-пропуска. Зато стало обязательным ношение масок в общественных местах - в том числе на улице, и перчаток в торговых и сервисных точках. Кроме того, на прогулках жителям нужно соблюдать социальную дистанцию. Как казанцы адаптируются к новым правилам, выясняли корреспонденты «Реального времени».


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