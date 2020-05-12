В Минтруде Татарстана заявили, что пандемия коронавируса незначительно повлияла на уровень безработицы

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Татарстана заявили, что пандемия коронавируса незначительно повлияла на уровень безработицы в республике.

По данным на 12 мая, численность безработных в республике составила 46 315 человек, 2,28% трудоспособного населения. 39 083 татарстанца уже получили статус безработного. После 1 марта, по данным Минтруда РТ, потеряли работу 8,1 тыс. человек (17% от общего числа безработных). Остальные либо уволились раньше 1 марта, либо не трудоустраивались длительное время.

Увеличенным пособием по безработице в регионе к сегодняшнему дню воспользовались почти 16 тыс. человек, пишет «Татмедиа».

Сейчас наиболее востребованными стали профессии в сфере обрабатывающего производства, сельского хозяйства, торговли и услуг сотовой связи.

В Казани на 11 мая на учете в Центре занятости стоят 16 140 человек.