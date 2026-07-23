«Госуслуги» могут стать экосистемой для взаимодействия граждан, бизнеса и госорганов

Мера позволит обеспечить доверительное взаимодействие между всеми участниками процесса

Фото: Динар Фатыхов

Правительство рассматривает возможность преобразования портала госуслуг в универсальную цифровую экосистему, которая обеспечит доверенное взаимодействие между гражданами, бизнесом и государственными органами, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

По словам чиновников, сейчас идет обсуждение различных предложений по совершенствованию портала. Одной из идей является создание единой цифровой платформы для граждан, которая будет основана на надежной верификации пользователей. Это позволит обеспечить доверительное взаимодействие между всеми участниками процесса.

Окончательные решения по стратегии развития портала пока не приняты, продолжаются дискуссии, уточнили в аппарате.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее издание «Известия» со ссылкой на источники сообщило, что правительство рассматривает стратегию развития портала госуслуг до 2035 года. В числе ключевых идей — создание на базе портала социальной сети с лентой новостей, возможностью формирования тематических и локальных сообществ.

Также обсуждается интеграция семейных сервисов, таких как доверенные чаты для родственников, общий календарь событий и возможность оформления государственных услуг в интересах близких или по их поручению.

Кроме того, планируется включить в экосистему агрегатор культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий. Пользователи смогут создавать собственные события, приглашать друзей, получать персональные рекомендации и использовать систему достижений с бонусами и подарками от партнеров платформы.

По данным СМИ, основные изменения в работе портала могут начаться уже в ближайшие годы.

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Никита Егоров