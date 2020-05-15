Туризм Татарстана из-за коронавируса может потерять десятки миллиардов рублей

По итогам апреля туризм Татарстана потерял около 2,4 млрд рублей из-за пандемии коронавируса. Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов спрогнозировал, что если ограничения продолжатся, то потери составят десятки миллиардов рублей.

В интервью «Известиям» он отметил, что Татарстан планирует вернуться на докризисный уровень примерно через год после снятия всех ограничений.

«Это 7,8 млрд рублей налоговых отчислений в федеральный бюджет и 1,8 млрд рублей — в региональный», — сказал он.



Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал туризм самой пострадавшей от пандемии COVID-19 отраслью экономики страны.