Туризм Татарстана из-за коронавируса может потерять десятки миллиардов рублей
По итогам апреля туризм Татарстана потерял около 2,4 млрд рублей из-за пандемии коронавируса. Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов спрогнозировал, что если ограничения продолжатся, то потери составят десятки миллиардов рублей.
В интервью «Известиям» он отметил, что Татарстан планирует вернуться на докризисный уровень примерно через год после снятия всех ограничений.
«Это 7,8 млрд рублей налоговых отчислений в федеральный бюджет и 1,8 млрд рублей — в региональный», — сказал он.
Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал туризм самой пострадавшей от пандемии COVID-19 отраслью экономики страны.Общество Татарстан
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