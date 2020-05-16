Старый мир разрушен, надо строить новый

Эксперт: Россия должна отказаться от сдерживания развития потребительского рынка внутри страны

Фото: Максим Платонов

Время высоких доходов от продажи углеводородов прошло — благосостояние России начинает зависеть от уровня инновационного развития, базирующегося на цифровой экономике и биотехнологиях, считает экономист Рустем Шайахметов. В колонке, написанной для «Реального времени», он размышляет о том, каким образом пандемия коронавируса повлияла на экономику России и расклад сил на планете и на что нужно ориентироваться стране, чтобы не оказаться «на задворках мира».

Колоссальные убытки понесла Россия из-за падения мировых цен на нефть. Пандемия коронавируса породила глобальные потрясения в мировой экономике. Что ожидает нас в будущем и к чему надо готовиться?

Мировое потребление нефти и газа сократится

В России в последнее десятилетие усилилась зависимость от экспорта нефти и газа. А произошедшее в этом году резкое падение цен на нефть в сочетании с пандемией коронавируса усилило кризисные явления в экономике. Во многом это связано с недооценкой роли новых секторов экономики и концентрации внимания государства на развитии традиционных отраслей. Из-за этого роль России в мировой экономике постепенно уменьшается. Если в 1991 году доля РФ в мировом ВВП составляла 3,4%, то к 2018 году она снизилась до 1,8%. За последние 10 лет ежегодный прирост ВВП России — 1,3%, тогда как рост мирового ВВП — 3,3%.

В этом году из-за падения цен на нефть экспорт сократится до 50 млрд долларов США, а это в основном средства бюджета. Кроме того, в этом году из‑за COVID-19 мировое потребление нефти и газа сократится на 5—10%, что также усилит кризисные явления в экономике нашей страны. Месячные коронавирусные каникулы, естественно, станут причиной банкротства многих компаний, поэтому для многих россиян этот год будет очень тяжелым и нам необходимо уже сейчас готовиться к новой ситуации.

Коронавирус создал новые жизненные реалии. Нельзя сказать, что разрушена мировая экономика, более того, влияние на устойчивые модели экономики будет кратковременным, то есть будет значительное падение, а затем быстрое восстановление через год-два в странах с диверсифицированной стабильной экономикой. Последствия коронавируса будут ощущаться несущественно для таких стран.

«Коронавирусные каникулы» подорвали жизнеспособность компаний

В России же начинается масштабный кризис. Наша страна еще до коронавируса погрузилась в рецессию, около 30% коммерческих структур, по данным Росстата, были убыточны, и большая их часть не выдержит новых потрясений, хотя активы физически никуда не исчезли. Промышленные предприятия, торговые комплексы, фитнес-центры, рестораны и отели остались, но они сейчас не приносят доход. Когда карантин будет снят, большинство из них заработают, но при этом значительная часть разорится. Следует ожидать, что до 10—15% коммерческих организаций прекратят свою деятельность. Естественно, их место кто-то займет, при условии, что этот бизнес будет способен генерировать прибыль, но для этого необходимы время и деньги.

Существующие золотовалютные запасы России (около 550 млрд долларов США) с учетом Фонда национального благосостояния (123 млрд долларов США) позволяют проводить активную государственную политику по смягчению последствий кризисных явлений. Однако заявленная программа поддержки эквивалентна 2% ВВП, что явно недостаточно для быстрого восстановления экономики. Для сравнения, Великобритания, Испания и Франция направляют на стимулирование экономики от 14 до 16% ВВП, США — 12%. Поэтому ожидать быстрого выхода России из кризиса не приходится.

Фото Ильи Репина

Согласно исследованиям, проведенных НИУ ВШЭ в апреле 2020 года, из-за эпидемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер 24% россиян полностью лишились дохода, у 32% он значительно снизился и только у 22% остался на прежнем уровне

Произошедшее падение курса рубля в сочетании с карантинными мероприятиями предопределили падение реальных доходов населения в этом году. Согласно исследованиям, проведенных НИУ ВШЭ в апреле 2020 года, из-за эпидемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер 24% россиян полностью лишились дохода, у 32% он значительно снизился и только у 22% остался на прежнем уровне. Следует также отметить следующие обстоятельства, негативно влияющие на благосостояние россиян, — повышение цен на продукты питания. В первую очередь на хлебобулочную продукцию.

Это связано с тем, что экспорт зерна составляет около 30% от объема его производства, поэтому из-за падения рубля происходит повышение закупочных цен на зерно. Также будут повышаться цены на мясо, молоко, так как стоимость комбикормов составляет больше половины себестоимости указанных продуктов, не говоря о существенной зависимости сельского хозяйства от импорта оборудования, скота, технологий.

Коронавирусные каникулы подорвали жизнеспособность как компаний розничной торговли, крупных торговых центров, организаций, оказывающих услуги населению, так и промышленных предприятий. Вследствие этого следует ожидать прекращения или сокращения работы значительной части бизнес-структур, в результате чего уже сейчас происходит сокращение рабочих мест, снижение заработной платы у существенной части работников. Ускоренный переход бизнеса на цифровые форматы, значительно снижающие затраты, в краткосрочной перспективе также сократит рабочие места.

Неуверенность в будущих доходах и произошедшее обесценивание накоплений граждан значительно снизили платежеспособный спрос на недвижимость, автомобили, бытовую технику, туристические услуги, что является причиной сокращения производства указанных товаров. Произошла очередная потеря доверия к рублю, что стало основанием перетока накоплений граждан в доллары и евро. Ухудшило ситуацию заявление о введении налога на получение дохода с вкладов населения.

Коронавирусные каникулы подорвали жизнеспособность как компаний розничной торговли, крупных торговых центров, организаций, оказывающих услуги населению, так и промышленных предприятий

Готова ли страна к развитию цифровых технологий?

Сейчас улучшение экономической ситуации во многом зависит от эффективности нефтегазового сектора. В среднесрочной перспективе не следует ожидать снижения мирового потребления нефти и газа, но сейчас пришло время низких цен на энергоносители. В ближайшие 10 лет потребление нефти и газа будет продолжаться, но темпы его роста будут составлять 50—70% от роста мирового ВВП. Конечно, неспособность договориться по сделке ОПЕК+ ухудшила ситуацию, но определяющим фактором стало появление новых игроков на рынке, и это не только США. Но, говоря о будущем, надо исходить из того, что в среднесрочной перспективе Россия не сможет получать высокую нефтяную ренту, поэтому необходимы новые приоритеты в развитии экономики страны.

Следует исходить из того, что экспорт не может постоянно выступать двигателем экономики, ведь главный фактор развития — это внутреннее потребление. Для примера, доля экспорта США и ЕС в ВВП занимает около 12%, что позволяет им в меньшей степени зависеть от колебаний на внешних рынках и формирует устойчивость их экономического развития. В России экспорт составляет около 30% ВВП страны. Наша страна должна отказаться от искусственного сдерживания развития своего потребительского рынка, более того, необходимо принять меры по его ускоренному развитию. А для этого необходимы стабильный рубль, диверсифицированная экономика, основанная на устойчиво развивающихся внутренних рынках и базирующаяся на инновационных отраслях.

Коронавирус ускорил развитие цифровых технологий, но готова ли Россия к изменениям? Хотя наша страна является лидером цифровизации государственных услуг, в других направлениях мы значительно отстаем. Ежегодный экспорт России телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг — около 5 млрд долларов США, что составляет около 0,9% от мирового экспорта, это явно не соответствует существующему потенциалу страны. Для сравнения, ежегодный экспорт вышеназванных услуг в Индии превышает 50 млрд, в Ирландии — 100 млрд.

Успех Ирландии и Индии предопределен тем, что эти страны сформировали эффективную инфраструктуру, направленную на экспорт цифровых услуг. Россия же сконцентрировалась на внутреннем рынке, который сегодня незначителен, а уровень и качество цифровизации ниже, чем в развитых странах, что формирует наше отставание. Имея хороший уровень образования в сфере информационных технологий, Россия стала мировым лидером-экспортером IT-специалистов, а не информационных технологий. С учетом ускоренного роста рынка цифровых услуг Россия, в случае создания эффективной инфраструктуры продвижения на внешних рынках телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, может в течение 10—15 лет увеличить их экспорт до 50 млрд долларов США, что сопоставимо с экспортом газа.

Коронавирус ускорил развитие цифровых технологий, но готова ли Россия к изменениям? Хотя наша страна является лидером цифровизации государственных услуг, в других направлениях мы значительно отстаем

Ориентация — на биотехнологии

Особое значение для развития мировой экономики начинают играть биотехнологии. По предварительным оценкам, мировой рынок биотехнологий в 2020 году достигнет порядка $600 млрд, а ежегодные темпы роста — около 10%. Доля России на мировом рынке биотехнологий на сегодняшний день составляет менее 0,1%. В долгосрочной перспективе значение биотехнологий будет сопоставимо с ролью цифровых технологий. Из общего объема расходов стран на исследования и разработки доля расходов на биотехнологические компании в США составляет 12,3%, во Франции — 9%, а в России — лишь 0,5%. По прогнозам, китайская индустрия биотехнологий в этом году вырастет до 4% ВВП.

Реализуемые направления биотехнологий разнообразны: от лекарств до клонирования домашних животных. Уже появились первые образцы мяса, выращенного в лабораториях. В среднесрочной перспективе следует ожидать первые положительные результаты по выращиванию искусственных органов. По прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития, в 2030 году с помощью биотехнологий будет выпускаться до 35% продукции в химической промышленности, 80% медицинских препаратов и половина сельскохозяйственной продукции. Биотехнологии — это драйвер стратегического развития страны, поэтому пассивность России в их развитии может стать долгосрочным препятствием для экономического роста.

Но чтобы быть успешным в новом экономическом мире, требуется произвести институциональные изменения, создав эффективную инфраструктуру инновационного развития. Сейчас Россия в чем-то повторяет путь Аргентины. В начале XX века она была одной из самых преуспевающих и богатых стран мира, уровень ее экономического развития был сопоставим с Францией, Германией, Канадой. Однако неэффективное государственное управление, игнорирование инновационных секторов экономики привели к тому, что сейчас Аргентина по уровню развития — развивающаяся страна. Разумеется, аналогия условна, Россия — это не Аргентина, но надо учиться на чужих ошибках. Иначе Россия может потерять свое место среди глобальных лидеров, и тогда ее ожидают те же глобальные потрясения, какие сейчас испытывает Аргентина.

Старая система экономического благополучия России рухнула. А что ожидает ее в будущем, зависит от того, как мы преодолеем существующий кризис и какие приоритетные направления социально-экономического развития будут определены руководством страны.