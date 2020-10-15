Яковлев Альберт Валерьевич
Общая информация
Родился 6 июня 1975 года в с. Усали Мамадышского района РТ.
Образование
1998 г. — окончил КГТУ им. А.Н.Туполева.
2003 г. — окончил Институт государственной службы при президенте РТ.
Трудовая деятельность
1998-2001 гг — инженер 2 категории станционной группы производственной лаборатории ОАО «Казанская ГТС».
2001-2003 гг. — начальник отдела автоматизации и сетевых технологий ГУП УЭС «Таттелеком».
2003-2004 гг. — ведущий специалист отдела автоматизации и сетевых технологий ОАО «Таттелеком».
2004-2006 гг. — ведущий инженер группы развития Центра информационных технологий ОАО «Таттелеком».
2006-2007 гг. — и.о. начальника центра информационных технологий ОАО «Таттелеком».
2007-2016 гг. — начальник центра информационных технологий ОАО «Таттелеком».
2016-2019 гг — директор по информатизации и новым технологиям ПАО «Таттелеком».
Июля-ноябрь 2019 г. — начальник Альметьевского ЗУЭСС ПАО «Таттелеком».
С ноября 2019 г. — заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.
Награды и звания
Награжден благодарственным письмом оргкомитета чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111,ул. Кремлёвская, 8
- Телефон: (843) 231-77-02
- Email: Albert.Yakovlev@tatar.ru
- Сайт: https://digital.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 15.10.2020