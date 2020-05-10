Башкирская неделя: коронавирус у чиновников и судей, «французский» флаг над Уфой и новый тренер «Салавата»

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

На уходящей неделе коронавирус был выявлен у вице-спикера Курултая Башкортостана, заболели также несколько чиновников и судей. В «Салавате Юлаеве» произошла перестановка тренеров. В республике озаботились охраной фольклора — соответствующий законопроект прошел первое чтение в региональном парламенте. На 9 Мая в Башкирию привезли звезду Героя России, присвоенную генералу Минигали Шаймуратову. В соцсетях обсуждали самолеты, пролетевшие в этот день над Уфой в честь Дня Победы и перепутавшие цвета российского флага. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Как Башкирия и Татарстан поделят Кыш Бабая?

Депутаты Госсобрания-Курултая РБ приняли в первом чтении законопроект о нематериальном наследии республики. Документ регулирует сохранение и популяризацию фольклора, проведение научных исследований в этой сфере. Для этого в Башкирии будет создан специальный реестр.

Эксперты опасаются, что исполнение этого закона обострит противоречия между татарами и башкирами, поскольку в перечень могут попасть такие персонажи, как Кыш Бабай, Шурале или Су анасы.



В перечень могут попасть такие персонажи, как Кыш Бабай, Шурале или Су анасы. Фото Максима Платонова

Коронавирус закрывает больницы и суды

По данным на 9 мая, в Башкирии зафиксировано 1 416 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались уже 15 человек.

В Татышлинском районе РБ COVID-19 выявили у чиновника местной администрации. В результате на карантин закрыли как администрацию, так и больницу. Из-за выявленных случаев на карантин ушли также отделения Белебеевской, Кармаскалинской, Баймакской и Верхнеяркеевской районных больниц. Закрылись Стерлитамакская больница №2 и горбольница Салавата.

Коронавирус обнаружился в Минобразования Башкирии и у вице-спикера Госсобрания Рустема Ахмадинурова. Глава РБ Радий Хабиров сообщил, что последний попал в больницу с пневмонией. Медики оценивают состояние депутата как средней степени тяжести.

Председатель Орджоникидзевского районного суда Уфы Илшат Салимгареев и судья Рамиль Карипов попали в больницу с подозрением на коронавирус. Здание суда было продезинфицировано, у всех сотрудников учреждения взяли тесты.

Кроме того, на этой неделе привезли на родину 1 тысячу вахтовиков с Чаяндинского месторождения в Якутии. Региональные власти решили, что необходимо эвакуировать рабочих из очага пандемии. Все они помещены в обсерваторы на 21 день.

Коронавирус подтвердился и у вице-спикера Госсобрания Рустема Ахмадинурова. Фото bashinform.ru

Неожиданная рокировка в «Салавате Юлаеве»

Главным тренером уфимского ХК «Салават Юлаев» стал Томми Ламса, который работал в тренерском штабе клуба с 2017 года. Бывший наставник команды Николай Цулыгин перешел в его подчинение, что стало неожиданностью для многих фанатов, поскольку под его началом хоккеисты показывали достойные результаты.

По информации «Реального времени», главным аргументом в пользу финского тренера стало его умение работать с молодежью. В руководстве посчитали, что Ламса лучше справится с задачей подготовки нового поколения на фоне вводимого потолка зарплат игроков и вероятного кризиса, который отразится и на финансировании клуба.



Самолеты над Уфой и «французский» флаг

В субботу, 9 мая, в Уфу привезли «Золотую Звезду» Героя России, которую в марте посмертно получил командир 112-й Башкавдивизии генерал Минигали Шаймуратов. Церемония, приуроченная к 75-летию Великой Победы, была обставлена с максимальной для карантинного режима торжественностью. Военная колонна встретила награду в аэропорту и повезла ее через Уфу. В небе летали три истребителя, выпускавшие дым в цветах флагов России и Башкортостана.

Один из снимков самолетов опубликовал в своем Instagram глава РБ Радий Хабиров. Пользователи заметили, что на фото красный, белый и синий шлейфы сложились в порядке триколоров Франции или Нидерландов. В пресс-службе Хабирова на это отреагировали довольно быстро, объяснив, что пилоты не ошиблись — самолеты выполняли трюки и цвета перемешались.



9 мая в Уфу привезли «Золотую Звезду» Героя России, которую в марте посмертно получил командир 112-й Башкавдивизии генерал Минигали Шаймуратов. Фото allufa.ru

Уфа остановила электротранспорт

В Уфе в период с 9 по 11 мая перестал функционировать весь электротранспорт. Городские власти объяснили, что движение было приостановлено из-за падения пассажиропотока.



Сенатор от Башкирии о переносе ЕГЭ

Член Совета Федерации РФ от Башкирии Лилия Гумерова, возглавляющая комитет Совфеда по науке, образованию и культуре, прокомментировала информацию о возможном переносе ЕГЭ на более поздний срок. Она рассказала, что Минпросвещения будет принимать окончательное решение уже после майских праздников. При этом сенатор согласилась с тезисом о первостепенной важности здоровья детей.



Трагедия в Туймазинском районе

В Туймазинском районе Башкортостана произошел страшный пожар, унесший жизни шести человек. Еще один пострадал. Причиной возгорания в тепличном комплексе стала, предположительно, неисправность электропроводки. Погибшие работали в этом комплексе.

Причиной возгорания в тепличном комплексе стала, предположительно, неисправность электропроводки. Фото bashinform.ru

Следком возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».



Хабиров повторяет за Миннихановым, ФАС взялась за елки и башкирский лес для «Кроношпана»

Глава Башкирии Радий Хабиров начал публиковать в Instagram истории врачей, борющихся с коронавирусом. Напомним, аналогичные посты ранее появились в ежедневном медиаплане президента Татарстана Рустама Минниханова.

Башкирское управление ФАС обратило свое внимание на сделку с новогодним украшением городов республики. ГКУ «Хозяйственное управление» при управлении делами главы Башкирии заплатило 115,5 млн рублей за поставку 99 елочных конструкций компании «Клирлайт рус» из Красногорска.



Уфимский завод «Кроношпан» может без аукциона получить право 49-летней аренды участков леса в Башкирии. В этом случае предприятие сможет ежегодно заготавливать 1,44 млн куб. м древесины.