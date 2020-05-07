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Глава Башкирии начал публиковать истории врачей, борющихся с COVID-19

07:56, 07.05.2020 1
Глава Башкирии начал публиковать истории врачей, борющихся с COVID-19
Фото: Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров начал публиковать у себя на странице в соцсети истории медиков, которые работают с коронавирусными больными.

«Альфира Рахматуллина, 49 лет, — заведующая кардиологическим отделением и терапевтической службы РКБ им. Куватова. Практически круглосуточно оказывала медицинскую помощь 25 пациентам в условиях ковид-госпиталя в течение 14-дневной смены. Помимо своего отделения, проводила обходы как кардиолог во всех подразделениях терапевтической службы», — написал Хабиров.

Ранее на странице главы региона появилось сообщение о заведующего отделением лучевой диагностики РКБ им. Куватова Александре Шишигине.

«За время первой 14-суточной интенсивной смены провел более 1000 КТ-исследований пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Он делал более 70 исследований в день, сопряженных с лучевой нагрузкой. Тогда как обычно за смену врач принимает не более 30 пациентов», — говорится в сообщении.

Общество Башкортостан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:21
    Как говорил генерал ("Горячий снег"): Все, что могу...!!!
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