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В Уфе запретили движение трамваев и троллейбусов

14:43, 08.05.2020 1
В Уфе запретили движение трамваев и троллейбусов
Фото: wikipedia.org

В Уфе с 9 по 11 мая прекращается движение по всем трамвайным и троллейбусным маршрутам. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на МУЭТ города.

В Казани, напротив, на маршруты вышли 366 автобусов, в 3 раза больше, чем неделю назад (230 автобусов). Об этом сегодня на заседании городского штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Напомним, что в Татарстане с 20 апреля в общественном транспорте в обязательном порядке нужно надевать маски.

БизнесТранспорт БашкортостанТатарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:08
    ну и зря они так делают
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