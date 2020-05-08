В Уфе запретили движение трамваев и троллейбусов

В Уфе с 9 по 11 мая прекращается движение по всем трамвайным и троллейбусным маршрутам. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на МУЭТ города.

В Казани, напротив, на маршруты вышли 366 автобусов, в 3 раза больше, чем неделю назад (230 автобусов). Об этом сегодня на заседании городского штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.



Напомним, что в Татарстане с 20 апреля в общественном транспорте в обязательном порядке нужно надевать маски.