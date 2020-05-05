Логика по-уфимски: зачем Ламса сменил Цулыгина?

В «Салавате Юлаеве» приняли неординарное решение

Хоккейный клуб из Башкирии стал, пожалуй, главным поставщиком новостей в межсезонье. Когда многим казалось, что продление контракта с Николаем Цулыгиным — вопрос решенный, «Салават Юлаев» все-таки сменил главного тренера. Финн Томи Ламса занял этот пост, при этом прежний рулевой «юлаевцев» согласился на понижение и остался в его тренерском штабе. О том, какую логику увидели в таких перестановках в Уфе и чего ждать от «Салавата» в новом сезоне, — в материале «Реального времени».

Четвертый год Ламсы в Уфе

Финский тренер работает в штабе «Салавата Юлаева» с 2017 года — его приглашал еще Эркка Вестерлунд, бывший главный тренер уфимского клуба. Затем он 2 года помогал и Николаю Цулыгину. Сейчас Томи 40 лет. По тренерским меркам КХЛ это не возраст, и он будет одним из самых молодых наставников в лиге, если не самым молодым.

Его игровая карьера получилась недолгой и оборвалась в финском клубе «ХеКи» в 23 года. Тренерская началась в возрасте 29 лет в юниорской команде «Киеккорейпас». В 2011 году он стал ассистентом «Йокерита», а в 2012-м работал в юниорской сборной Финляндии. До переезда в Уфу последним местом его работы значился финский «Пеликанс» в сезоне 2014/15.

В тренерском штабе Цулыгина Ламса отвечал за игру в неравных составах и был одним из главных проводников идей главного тренера среди легионеров.

Нападающий «юлаевцев» Владимир Жарков дал Ламсе такую лестную характеристику:

— В прошлом сезоне я работал с Томи в том числе индивидуально. Он прилично меня поднатаскал, мы много общались. Ламса ставит европейский, а в какой-то степени даже североамериканский стиль игры. Скажу честно, мне импонирует такой стиль. Он хочет выигрывать, доказывать, что является состоятельным тренером. Как главный тренер, он уже поработал в «Йокерите» и «Пеликансе», теперь жаждет проявить себя в топ-клубе.

Могу сказать, что тренировочный процесс при Ламсе всех устраивал. Он ставил нам меньшинство на плей-офф, мы удачно сыграли в меньшинстве в серии с «Авангардом». Еще понравилось, что он выслушивал мое мнение по меньшинству, делал какие-то предложения, вносил в мои предложения определенный апгрейд. Кроме того, Ламса много работал с иностранцами, и это понятно, ведь он знает и финский, и английский языки. Думаю, у него все получится. Тем более сейчас площадки становятся меньше, на льду много спортивной агрессии и интенсивности, — сказал Жарков «Чемпионату».

Зачем Цулыгин согласился на понижение?

По большому счету, к самой кандидатуре Ламсы вопросов немного. Действительно, молодой тренер получает шанс проявить себя в клубе с традициями. Но странно именно то, что Николая Цулыгина убрали после двух отличных выступлений в плей-офф и при этом оставляют в тренерском штабе нового тренера.

Более того, по информации «Реального времени», в Уфе преследовали немного другую логику при лоббировании кандидатуры Ламсы. Спортивный директор Василий Чижов заверил высшее руководство, что у финского тренера гораздо лучше, чем у Цулыгина, получается работать с молодежью. В условиях кризиса и вероятных проблем с составом в будущем, вводимого потолка зарплат, а также в связи с наличием россыпи достойных молодых игроков в «Толпаре» и уфимской ДЮСШ, этот аргумент был наиболее весомым. Хотя если взять, например, прошлый сезон, то к Цулыгину в отношении привлечения молодежи не может быть никаких вопросов — в рамках состава, которым он располагал, он и так делал все возможное. Тренер не мог регулярно сажать в запас хоккеистов с достойными контрактами, которых взял тот же Чижов, только из-за того, чтобы давать играть молодым игрокам.

По соотношению цена/качество Цулыгин был, без вопросов, лучшим тренером в КХЛ. Его зарплата не превышала 12 миллионов рублей за сезон (одна из самых низких среди тренеров в КХЛ), а в плей-офф «Салават Юлаев» 2 года подряд показывал отличный хоккей. Были вопросы по регулярному чемпионату, но даже покинувший Уфу шведский лидер Линус Умарк признавал, что играл в «регулярке» не всегда с полной отдачей, и вся подготовка строилась именно через то, чтобы показывать лучший хоккей весной.

По соотношению цена/качество Цулыгин был, без вопросов, лучшим тренером в КХЛ. Фото hcsalavat.ru

Мы уже не раз писали, что Николай Леонидович за 2 года всем все доказал, заслужил новый контракт, и в перспективе в Уфе могли получить своего Зинэтулу Билялетдинова — тренера на долгие годы, который способен давать результат. Тренера со своей спецификой, который мог бы работать именно в республике. Именно поэтому Цулыгин и принял предложение «Салавата Юлаева» остаться в тренерском штабе Ламсы. Достойную самостоятельную работу в это межсезонье ему вряд ли бы предложили в КХЛ, да и сам тренер не раз говорил, что не горит желанием уезжать из Уфы и стремится работать только на благо башкирского клуба.

С точки зрения репутации не все поняли такой шаг специалиста. Однако Цулыгин в регулярных чемпионатах — один из самых критикуемых тренеров в истории КХЛ. За 2 года в отставку слухи его отправляли десятки раз. Его броня в этом плане крепка. Когда он только возглавил «Салават», кругом все только и говорили, что клуб доверили «переводчику Вестерлунда» (на пресс-конференциях Николай Леонидович выполнял эту функцию). Поэтому к критике Цулыгину не привыкать, и если лично он и воспринял понижение весьма болезненно, то вряд ли покажет это на публике, и вряд ли это как-то скажется на его отдаче в тренерском штабе Ламсы.

Будет ли выполняться «план Чижова»?

Вероятнее всего, руководители «Салавата Юлаева» и сами не ожидали, что Цулыгин примет их предложение о понижении. Также в новый тренерский штаб вошли Виктор Козлов и Михаил Васильев. Первый когда-то был капитаном уфимской команды, которая в 2011 году завоевала Кубок Гагарина, а в последние годы работал в тренерском штабе магнитогорского «Металлурга» и в 2018 году даже возглавлял команду непродолжительное время. А второй тренировал «Толпар» и, помимо Ламсы, был одним из кандидатов на пост главного тренера.

В конце апреля стало известно, что свои посты сохраняют и спортивный директор Василий Чижов, и генеральный директор «Салавата» Александр Курносов. Чижов — человек из окружения Рината Баширова, который курирует хоккейный клуб от правительства Башкортостана. Он также тренирует любительскую команду в Уфе, в которой играет Баширов. Курносов работает в клубе уже больше года. Логично было предположить, что и Цулыгин сохранит свой пост, но искать логику во многих решениях, которые принимают в уфимском клубе, не стоит. Здесь своя специфика работы, и только результат следующего сезона даст ответ на все вопросы. То же назначение Цулыгина главным тренером 2 года назад многими воспринималось в штыки, выглядело не совсем логично, но время показало, что предыдущее руководство все-таки сделало все правильно. И тот же Курносов, который раз за разом выражал публичную поддержку Николаю Леонидовичу в первый год работы, все делал правильно. В плей-офф команда действительно преображалась и давала результат.

Чижов — человек из окружения Рината Баширова, который курирует хоккейный клуб от правительства Башкортостана. Фото hcsalavat.ru

Если так называемый план Чижова сработает, то Ламса прилично омолодит «Салават», и в Башкирии со временем появится команда, близкая к той, которую в 90-е годы называли «парнями с улицы Зорге» (на этой улице в Уфе находится Дворец спорта). Однако если тот же Чижов с назначением Ламсы преследовал какие-то другие цели, то все это будет сказываться на результате уже в этом сезоне. Стоит внимательно следить и за составом «юлаевцев», так как многие талантливые молодые игроки при жестком потолке зарплат уже в ближайшем сезоне просто обязаны получить свой шанс. Если этого не произойдет, к нынешнему руководству и назначению Ламсы возникнут первые серьезные вопросы.

Проблемы с финансами, но не с составом

В апреле появились новости и о том, что в Уфе есть проблемы поважнее смены главного тренера. Стало известно о больших финансовых долгах клуба. Игроки не получили мартовскую зарплату вовремя, однако спустя две недели вопрос решился.

Издание «Горобзор.ру» сообщило, что клуб задолжал 650 миллионов рублей и взял кредит на 150 миллионов рублей у «Регионального фонда» под залог хоккейной арены «Тороса» из Нефтекамска. Также, по информации источника, около 200 миллионов рублей — долги «Салавата» по зарплате игрокам.

Под вопросом существование женской хоккейной команды «Агидель». Пока что на следующий сезон чемпионки Женской хоккейной лиги не заявлялись, и когда решится этот вопрос, даже непонятно.

Что касается состава, с которым будет работать Ламса в предстоящем сезоне, то здесь все не так плохо. Даже несмотря на уход Умарка, отъезд защитника Сергеева за океан, переход Захара Арзамасцева в «Автомобилист» и Александра Бурмистрова — в «Ак Барс», а также потерю еще ряда игроков. Главной новостью последних дней стало переподписание Александра Кадейкина, который был близок к тому, чтобы пополнить состав клуба-аутсайдера НХЛ из Детройта. В итоге из-за неясности и с текущим приостановленным сезоном, и со следующим, который может начаться аж в декабре, хоккеист решил не рисковать и еще на год останется в Уфе.

Главной новостью последних дней стало переподписание Александра Кадейкина, который был близок к тому, чтобы пополнить состав клуба-аутсайдера НХЛ из Детройта. Фото hcsalavat.ru

Большая часть костяка команды сохранится, однако насколько удачна будет селекционная работа по приобретению новичков, покажет то, кого возьмут на замену Умарку. Понятно, что полноценной замены на нынешнем рынке легионеров ему не найти — это абсолютно уникальный игрок. Однако сделать так, чтобы его потеря прошла максимально безболезненно, вполне в силах менеджеров «Салавата». Например, так случилось прошлой весной, когда Кемпайнен ушел в СКА, а ему на смену пришел Маннинен, который пусть и не сразу, но стал приносить пользу, а в плей-офф забивал важнейшие голы. Умарка вполне может заменить и русскоязычный хоккеист. Например, тот же Дмитрий Кагарлицкий, который в межсезонье должен покинуть СКА. Это талантливый игрок с отличным техническим арсеналом, который в Санкт-Петербурге не стал своим и во второй половине сезона все больше попадал в запас.

Будет очень интересно посмотреть, как проявит себя в таких условиях и с такой командой новый тренер «Салавата Юлаева». Но не стоит удивляться, если по ходу сезона Ламсу безо всякой на то причины уволят и вернут Цулыгина. В уфимском хоккейном хозяйстве не все подвластно логике, и информационные бомбы оттуда могут прилететь в любой момент.