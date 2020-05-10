Власти Башкирии объяснили, почему пролетевшие над Уфой самолеты показали в небе французский флаг

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В День Победы над Уфой пролетели три самолета, выпускавшие дым цветов российского флага. Однако на опубликованной в Instagram главы Башкирии Радия Хабирова фотографии эти цвета были составлены не в том порядке.

Это вызвало шутки в Сети по поводу чествования флага Франции, а не России.

В пресс-службе главы РБ пояснили, что самолеты менялись в воздухе, передает «РИА Новости».

«Самолеты летали не с флагом России, а с символами флага России, поэтому в небе был перекрестный роспуск, где они смешиваются в другом порядке. Это не ошибка и не случайность, самолеты во время пилотажа менялись местами», — цитирует агентство ответ уфимского «Серого дома».