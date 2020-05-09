В башкирском селе в результате пожара погибли шесть человек

При пожаре в деревне Тимирово Туймазинского района Башкирии погибли шесть человек, еще один пострадал.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ, сообщение о пожаре в отдельно стоящем здании поступило сегодня примерно в 04.00 по местному времени (02.00 мск).

Пожар локализовали в 04.28 (02.28 мск), потушили в 05.30 (03.30 мск).

Ранее в Уфе 25-летний парень вытащил из огня 8-летнюю девочку.