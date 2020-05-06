Как поделят Кыш Бабая: в Башкирии начнут охранять нематериальное наследие

На защиту сказок, песен и танцев

В Башкирии будет создан реестр объектов нематериального культурного наследия. Законопроект «О нематериальном культурном наследии в Республике Башкортостан» уже одобрили в первом чтении депутаты Государственного собрания — Курултая РБ. Документ регулирует сохранение и популяризацию народного фольклора, проведение научных исследований в этой сфере.

Спикер башкирского парламента Константин Толкачев пояснил, что речь идет об устном народном творчестве — сказках, песнях, других видах фольклора, а также об обычаях, обрядах, народных знаниях и праздниках, самом языке, уникальных формах танцевального, вокального, инструментального искусства, технологиях изготовления музыкальных инструментов, предметов быта. Закон должен охватить «все явления нематериальной культуры многонациональной республики».

— К сожалению, в современном мире, когда в результате процессов глобализации стираются грани между народами и культурами, многие из них находятся под угрозой исчезновения. Необходимо сохранить этот пласт культуры, истории наших предков, передать его последующим поколениям, — прокомментировал он законодательную инициативу.

Проект закона разработан в преддверии Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов Российской Федерации (таким годом объявлен 2022-й).

При формировании реестра будут учитываться историческая и художественная ценность объектов, их самобытность и угроза исчезновения. И каждый объект должен существовать не менее 20 лет. Определять, какой феномен народной культуры достоин быть включенным в реестр, должна будет специальная экспертиза.

В Татарстане подобный закон приняли еще три года назад: президент республики Рустам Минниханов подписал его 26 мая 2017 года.

Шурале и Су Анасы рискуют стать яблоком раздора

В свою очередь, есть опасения, что реестр, который будет создан в Уфе, станет очередным камнем преткновения между башкирами и татарами. Например, эксперты опасаются, что в «башкирский список» могут включить таких персонажей, как Шурале или Су анасы (Водяную), что вызовет «аллергическую» реакцию со стороны татарских общественников.

— Составители этого реестра могут создать яблоко раздора, — рассказывает «Реальному времени» этнополитолог Ильдар Габдрафиков. — Мы уже помним, как Кыш Бабая, которого считают «своим» и татары, и башкиры, успели «застолбить» в Татарстане. Был и дележ татарской или башкирской лошади. Никто, например, не претендует на «Урал-батыра» — это эпос башкирского народа. А тот же Сабантуй — это и татарский, и башкирский праздник, и праздник других народов — чувашей, марийцев. Как и с легендарным генералом Шаймуратовым — он может быть одинаково и татарским, и башкирским. Точно так же в отношении поэта Шайхзады Бабича. Происходит взаимодействие культур, разграничить их трудно.

По его мнению, этот закон и подзаконные акты следует составлять так, чтоб эти объекты не стали очередным поводом для ссор, а наоборот — сближали людей.

Помянем прошлое

Споры между двумя братскими народами и соседними республиками периодически вспыхивают по разным предлогам. Так, в 2014 году два региона не поделили Кыш Бабая — Деда Мороза башкир и татар. Казань подсуетилась раньше и зарегистрировала соответствующий бренд. Кыш Бабая «поселили» в отдельной резиденции, разработали туристические маршруты. Тем временем в Башкирии начали создавать собственную резиденцию новогоднего персонажа. После череды разбирательств спор вроде бы завершился, но не тут-то было. Башкирским компаниям предложили купить пакет услуг за 500 тысяч рублей. В него входила работа татарстанских коллег и возможность использовать товарный знак «Резиденция Кыш Бабая». На этот компромисс вторая сторона не пошла, но заинтересовалась другим вариантом — созданием турпоезда «Уфа — Арск» для посещения уфимцами резиденции Кыш Бабая. Пикантности ситуации придало то, что, оказывается, среди туроператоров объявлен конкурс на лучший маршрут к дому башкирского Деда Мороза. В прессе башкирскую резиденцию, которая разместилась под шиханом Торатау, начали называть юртой Кыш Бабая, что вызвало недовольство со стороны Татарстана. Сказка сказкой, а бизнес врозь.

Не поделили они и музыкальный инструмент. Курай — национальный символ Башкирии — был зарегистрирован башкортостанцами в качестве территориального бренда в 2018 году. Казалось бы, поставлена точка в очередном споре между башкирами и татарами о принадлежности музыкального инструмента. Но, похоже, такой патент только раззадорил Казань, что породило мем «у кого курай длиннее».

Курай — национальный символ Башкирии — был зарегистрирован башкортостанцами в качестве территориального бренда в 2018 году. Фото: wikimedia.org/Рөстәм Нурыев

Однако через несколько месяцев Татарстан зарегистрировал татарскую породу лошадей, что опять вызвало бурные дискуссии в республиках. Периодически в соцсетях вспыхивают нешуточные страсти по поводу других национальных маркеров близких народов, связанных с одеждой, кухней, бытом и происхождением отдельных людей.

Еще один спор между татарами и башкирами возник из-за акции «Татарча диктант», которая прошла в 2019 году в 50 регионах России и 11 странах мира. Провели «Татарский диктант» и в Башкирии. Но Ассамблея народов Башкортостана направила Рустаму Минниханову письмо, пожаловавшись, что проведение «Татарского диктанта» в республике не было согласовано с правительством РБ. По их мнению, подобные действия «нарушают все нормы деловой этики» и могут привести к «пересмотру существующих административных границ и конституционного порядка Российской Федерации». Свои претензии Ассамблея народов РБ адресовала, в частности, Всемирному конгрессу татар. В ответ Всемирный форум татарской молодежи направил свое письмо в адрес главы РБ Радия Хабирова. Общественники из Казани посчитали, что башкирские чиновники «вбивают клин между народами».

А в апреле этого года состоялся Международный диктант по башкирскому языку в онлайн-формате. Вначале прошел диктант для людей, которые владеют башкирским языком на начальном уровне. Через полчаса состоялся диктант для тех, кто хорошо владеет языком Рами Гарипова и Мустая Карима. А в конце — для тех, кто пишет на северо-западном диалекте этого языка. Собственно, заявленный организаторами северо-западный диалект башкирского языка еще в преддверии диктанта вызвал гневную реакцию у некоторых представителей татарской общественности. Так, Всемирный форум татарской молодежи обратился к Министерству образования Башкортостана и Всемирному курултаю башкир, сообщив, что северо-западным диалектом башкирского языка называют язык, на котором разговаривают татары северо-западных районов Башкортостана на границе с Татарстаном. В открытом письме говорится, что у разных языков могут быть различные диалекты, но «по ним не организовывают диктантов, они проводятся на литературных языках». Авторы обращения заявили, что проведение диктанта на этом диалекте необходимо для распространения теории о северо-западном диалекте башкирского языка. В этом они увидели «ущемление интересов татар Башкортостана».

Тимур Рахматуллин