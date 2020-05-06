Как поделят Кыш Бабая: в Башкирии начнут охранять нематериальное наследие
На защиту сказок, песен и танцев
В Башкирии будет создан реестр объектов нематериального культурного наследия. Законопроект «О нематериальном культурном наследии в Республике Башкортостан» уже одобрили в первом чтении депутаты Государственного собрания — Курултая РБ. Документ регулирует сохранение и популяризацию народного фольклора, проведение научных исследований в этой сфере.
Спикер башкирского парламента Константин Толкачев пояснил, что речь идет об устном народном творчестве — сказках, песнях, других видах фольклора, а также об обычаях, обрядах, народных знаниях и праздниках, самом языке, уникальных формах танцевального, вокального, инструментального искусства, технологиях изготовления музыкальных инструментов, предметов быта. Закон должен охватить «все явления нематериальной культуры многонациональной республики».
Проект закона разработан в преддверии Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов Российской Федерации (таким годом объявлен 2022-й).
При формировании реестра будут учитываться историческая и художественная ценность объектов, их самобытность и угроза исчезновения. И каждый объект должен существовать не менее 20 лет. Определять, какой феномен народной культуры достоин быть включенным в реестр, должна будет специальная экспертиза.
В Татарстане подобный закон приняли еще три года назад: президент республики Рустам Минниханов подписал его 26 мая 2017 года.
Шурале и Су Анасы рискуют стать яблоком раздора
В свою очередь, есть опасения, что реестр, который будет создан в Уфе, станет очередным камнем преткновения между башкирами и татарами. Например, эксперты опасаются, что в «башкирский список» могут включить таких персонажей, как Шурале или Су анасы (Водяную), что вызовет «аллергическую» реакцию со стороны татарских общественников.
По его мнению, этот закон и подзаконные акты следует составлять так, чтоб эти объекты не стали очередным поводом для ссор, а наоборот — сближали людей.
Помянем прошлое
Споры между двумя братскими народами и соседними республиками периодически вспыхивают по разным предлогам. Так, в 2014 году два региона не поделили Кыш Бабая — Деда Мороза башкир и татар. Казань подсуетилась раньше и зарегистрировала соответствующий бренд. Кыш Бабая «поселили» в отдельной резиденции, разработали туристические маршруты. Тем временем в Башкирии начали создавать собственную резиденцию новогоднего персонажа. После череды разбирательств спор вроде бы завершился, но не тут-то было. Башкирским компаниям предложили купить пакет услуг за 500 тысяч рублей. В него входила работа татарстанских коллег и возможность использовать товарный знак «Резиденция Кыш Бабая». На этот компромисс вторая сторона не пошла, но заинтересовалась другим вариантом — созданием турпоезда «Уфа — Арск» для посещения уфимцами резиденции Кыш Бабая. Пикантности ситуации придало то, что, оказывается, среди туроператоров объявлен конкурс на лучший маршрут к дому башкирского Деда Мороза. В прессе башкирскую резиденцию, которая разместилась под шиханом Торатау, начали называть юртой Кыш Бабая, что вызвало недовольство со стороны Татарстана. Сказка сказкой, а бизнес врозь.
Не поделили они и музыкальный инструмент. Курай — национальный символ Башкирии — был зарегистрирован башкортостанцами в качестве территориального бренда в 2018 году. Казалось бы, поставлена точка в очередном споре между башкирами и татарами о принадлежности музыкального инструмента. Но, похоже, такой патент только раззадорил Казань, что породило мем «у кого курай длиннее».
Однако через несколько месяцев Татарстан зарегистрировал татарскую породу лошадей, что опять вызвало бурные дискуссии в республиках. Периодически в соцсетях вспыхивают нешуточные страсти по поводу других национальных маркеров близких народов, связанных с одеждой, кухней, бытом и происхождением отдельных людей.
Еще один спор между татарами и башкирами возник из-за акции «Татарча диктант», которая прошла в 2019 году в 50 регионах России и 11 странах мира. Провели «Татарский диктант» и в Башкирии. Но Ассамблея народов Башкортостана направила Рустаму Минниханову письмо, пожаловавшись, что проведение «Татарского диктанта» в республике не было согласовано с правительством РБ. По их мнению, подобные действия «нарушают все нормы деловой этики» и могут привести к «пересмотру существующих административных границ и конституционного порядка Российской Федерации». Свои претензии Ассамблея народов РБ адресовала, в частности, Всемирному конгрессу татар. В ответ Всемирный форум татарской молодежи направил свое письмо в адрес главы РБ Радия Хабирова. Общественники из Казани посчитали, что башкирские чиновники «вбивают клин между народами».
А в апреле этого года состоялся Международный диктант по башкирскому языку в онлайн-формате. Вначале прошел диктант для людей, которые владеют башкирским языком на начальном уровне. Через полчаса состоялся диктант для тех, кто хорошо владеет языком Рами Гарипова и Мустая Карима. А в конце — для тех, кто пишет на северо-западном диалекте этого языка. Собственно, заявленный организаторами северо-западный диалект башкирского языка еще в преддверии диктанта вызвал гневную реакцию у некоторых представителей татарской общественности. Так, Всемирный форум татарской молодежи обратился к Министерству образования Башкортостана и Всемирному курултаю башкир, сообщив, что северо-западным диалектом башкирского языка называют язык, на котором разговаривают татары северо-западных районов Башкортостана на границе с Татарстаном. В открытом письме говорится, что у разных языков могут быть различные диалекты, но «по ним не организовывают диктантов, они проводятся на литературных языках». Авторы обращения заявили, что проведение диктанта на этом диалекте необходимо для распространения теории о северо-западном диалекте башкирского языка. В этом они увидели «ущемление интересов татар Башкортостана».
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