Сенатор от Башкирии прокомментировала возможность нового переноса ЕГЭ

Член Совета Федерации от Башкирии Лилия Гумерова высказала мнение о возможном переносе Единого госэкзамена на август-сентябрь. Она подчеркнула, что власти должны в первую очередь думать о здоровье детей.

«Безусловно, в первую очередь мы должны придерживаться рекомендаций специалистов. На сегодняшний день у нас определена дата Единого государственного экзамена начиная с 8 июня, и она была несколько сдвинута. Уже сейчас сделано заявление министра просвещения Сергея Кравцова о том, что после 12 мая будет приниматься решение о том, нужно ли далее сдвигать сроки ЕГЭ», — передает слова сенатора RT.

Напомним, что сегодня глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предположил, что безопасно провести ЕГЭ можно только в августе-сентябре. В Рособрнадзоре допустили, что такой перенос возможен.