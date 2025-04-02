Казань заняла третье место по качеству городской среды в России

Фото: Динар Фатыхов

Казань заняла третье место по итогам расчета индекса качества городской среды, который показывает, насколько комфортно жить в российских городах. По данным Министерства строительства и ЖКХ России, доля городов с благоприятной средой достигла 82,4%, что составляет 920 городов. Средний балл по регионам увеличился с 200 до 220, что свидетельствует о положительных изменениях.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин уточнил, что «число городов с благоприятной средой на 18% превысило плановое значение». Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который активно реализуется в регионах. В этом году 205 городов стали более комфортными для проживания.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Индекс качества городской среды формировался на основе 36 ключевых показателей, включая благоустройство, безопасность, доступность инфраструктуры и экологию. Максимальная оценка составляет 360 баллов, и города, набравшие более 181 балла, получили статус благоприятных для проживания.

В целом среди городов с населением от 250 тыс. до 1 млн человек все 62 города были признаны комфортными для жизни, что подчеркивает успешные усилия по улучшению городской среды в России.

Напомним, что Татарстан поправил положение в рейтинге российских регионов по индексу социального благополучия. Республика поднялась с 18-го на 13-е место, по данным исследования ФоРГО «Индекс социального благополучия. Топ-35».



Анастасия Фартыгина