В Казани введут ограничения движения на время «Казанского марафона — 2025»

Фото: Максим Платонов

В Казани на время проведения Всероссийских соревнований по легкой атлетике «Казанский марафон — 2025» введут ограничения на движение транспорта. Это решение принято Кабмином Татарстана с целью популяризации здорового образа жизни и привлечения жителей к занятиям спортом.

Ограничения будут действовать во время подготовки и самого марафона. В распоряжении указан ряд участков, где движение будет ограничено:

с 22:00 28.04.2025 до 22:00 04.05.2025 на парковке Центрального стадиона

(со стороны ул. Ташаяк и Кремлевской набережной);

(со стороны ул. Ташаяк и Кремлевской набережной); с 15:00 30.04.2025 до 22:00 04.05.2025 по ул.Ташаяк (от ул. Лево-Булачной

до ул. Московской, приостановление двух направлений движения);

до ул. Московской, приостановление двух направлений движения); с 23:30 02.05.2025 до 15:25 04.05.2025 по ул.Ташаяк (от ул. Московской до

ул. Саид-Галеева, приостановление двух направлений движения);

ул. Саид-Галеева, приостановление двух направлений движения); с 23:30 02.05.2025 до 15:25 04.05.2025 по ул.Московской (от дома №2 по

ул. Московской до ул. Ташаяк, приостановление двух направлений

движения);

ул. Московской до ул. Ташаяк, приостановление двух направлений движения); с 06:00 до 10:05 03.05.2025 по ул. Право-Булачной (по направлению от

ул. Пушкина до ул. Ташаяк, приостановление движения)

Максим Платонов / realnoevremya.ru

с 06:00 до 10:05 03.05.2025 по ул.Лево-Булачной (по направлению от

ул. Ташаяк до ул. Татарстан, приостановление движения);

ул. Ташаяк до ул. Татарстан, приостановление движения); с 06:00 до 10:05 03.05.2025 по Кремлевской набережной (по

направлению от ул. Саид-Галеева до ул. Батурина, приостановление двух

направлений движения);

направлению от ул. Саид-Галеева до ул. Батурина, приостановление двух направлений движения); с 06:00 до 12:45 03.05.2025 по ул. Профсоюзной (по направлению от

ул. Чернышевского до ул. Право-Булачной, приостановление одного

направления движения);

ул. Чернышевского до ул. Право-Булачной, приостановление одного направления движения); с 06:00 до 12:45 03.05.2025 по автомобильной дороге (по направлению от

ул. Ташаяк до Кремлевской дамбы, площадь Тысячелетия,

приостановление двух направлений движения);

ул. Ташаяк до Кремлевской дамбы, площадь Тысячелетия, приостановление двух направлений движения); с 06:00 до 12:45 03.05.2025 по ул. Батурина (по направлению от ул. Большой

Красной до Кремлевской набережной, приостановление двух

направлений движения);

Красной до Кремлевской набережной, приостановление двух направлений движения); с 06:00 до 10:05 03.05.2025 на Кремлевской дамбе (по направлению от

ул. Сибгата Хакима до ул. Ташаяк, приостановление двух направлений

движения);

ул. Сибгата Хакима до ул. Ташаяк, приостановление двух направлений движения); с 06:00 до 10:05 03.05.2025 по ул. Декабристов (по направлению от

Кремлевской дамбы до ул. Чистопольской, приостановление двух

направлений движения);

Максим Платонов / realnoevremya.ru

с 06:00 до 10:05 03.05.2025 по ул. Пушкина (по направлению от ул.

Островского до ул. Лево-Булачной, приостановление двух направлений

движения);

Островского до ул. Лево-Булачной, приостановление двух направлений движения); с 06:00 до 10:05 03.05.2025 по ул. Татарстан (по направлению от ул. Лево-Булачной до ул. Московской, приостановление двух направлений движения);

с 06:00 до 10:05 03.05.2025 по ул. Марселя Салимжанова, в направлении от

ул. Пушкина до пересечения с ул. Туфана Миннуллина (приостановление двух направлений движения);

ул. Пушкина до пересечения с ул. Туфана Миннуллина (приостановление двух направлений движения); с 10:05 до 12:45 03.05.2025 по Кремлевской набережной (по

направлению от ул. Саид-Галеева до ул. Батурина, приостановление одного

направления движения);

направлению от ул. Саид-Галеева до ул. Батурина, приостановление одного направления движения); с 10:05 до 12:45 03.05.2025 по ул. Лево-Булачной (по направлению от

ул. Ташаяк до ул. Тази Гиззата, приостановление движения);

ул. Ташаяк до ул. Тази Гиззата, приостановление движения); с 10:05 до 12:45 03.05.2025 по ул. Право-Булачной (по направлению от

ул. Мусы Джалиля до ул. Ташаяк, приостановление движения);

ул. Мусы Джалиля до ул. Ташаяк, приостановление движения); с 04:45 до 14:40 04.05.2025 по Кремлевской набережной (по

направлению от ул. Саид-Галеева до ул. Батурина, приостановление двух

направлений движения);

направлению от ул. Саид-Галеева до ул. Батурина, приостановление двух направлений движения); с 04:45 до 14:40 04.05.2025 по ул. Батурина (по направлению от ул. Большой

Красной до Кремлевской набережной, приостановление двух

направлений движения);

Красной до Кремлевской набережной, приостановление двух направлений движения); с 04:45 до 14:40 04.05.2025 по ул. Профсоюзной (направление от

ул. Чернышевского до ул. Право-Булачной, приостановление одного

направления движения);

ул. Чернышевского до ул. Право-Булачной, приостановление одного направления движения); с 04:45 до 14:40 04.05.2025 по автомобильной дороге (направление от

ул. Ташаяк до Кремлевской дамбы, площадь Тысячелетия,

приостановление двух направлений движения);

Максим Платонов / realnoevremya.ru

с 04:45 до 14:40 04.05.2025 по ул. Право-Булачной (по направлению от

ул. Пушкина до ул. Ташаяк, приостановление движения);

ул. Пушкина до ул. Ташаяк, приостановление движения); с 04:45 до 14:40 04.05.2025 по ул. Лево-Булачной (по направлению от

ул. Ташаяк до ул. Татарстан, приостановление движения);

ул. Ташаяк до ул. Татарстан, приостановление движения); с 04:45 до 14:40 04.05.2025 на Кремлевской дамбе (по направлению от

ул. Сибгата Хакима до ул. Ташаяк, приостановление двух направлений

движения);

ул. Сибгата Хакима до ул. Ташаяк, приостановление двух направлений движения); с 04:45 до 14:40 04.05.2025 по ул. Декабристов (по направлению от

Кремлевской дамбы до ул. Чистопольской, приостановление двух

направлений движения);

Кремлевской дамбы до ул. Чистопольской, приостановление двух направлений движения); с 04:45 до 09:10 по ул. Чистопольской (по направлению от ул. Декабристов

до ул. Бичурина, приостановка двух направлений движения);

до ул. Бичурина, приостановка двух направлений движения); с 04:45 до 10:00 по ул. Чистопольской (по направлению от ул. Бичурина до

Чистопольского кольца, приостановка одного направления движения);

Чистопольского кольца, приостановка одного направления движения); с 04:45 до 09:10 по ул. Чистопольской (по направлению от ул.

Чистопольской, 67 до ул. Бичурина, приостановка одного направления

движения);

Чистопольской, 67 до ул. Бичурина, приостановка одного направления движения); с 05:30 до 10:00 04.05.2025, Чистопольское кольцо (приостановка

движения полностью);

движения полностью); с 05:30 до 10:00, 04.05.2025, по ул. Сибгата Хакима (по направлению от

ул. Чистопольской до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак

Барс Арена» со стороны проспекта Ямашева, приостановка одного

направления движения);

Максим Платонов / realnoevremya.ru

с 05:30 до 10:00, 04.05.2025 по внутренней дороге вокруг стадиона «Ак

Барс Арена» (приостановка двух направлений движения);

Барс Арена» (приостановка двух направлений движения); с 05:30 до 10:00, 04.05.2025 по ул. Сибгата Хакима (по направлению от

Чистопольского кольца до ул. Фатыха Амирхана, приостановка двух

направлений движения с возможностью сквозного проезда со стороны

ул. Козина и ул. Нигматуллина);

Чистопольского кольца до ул. Фатыха Амирхана, приостановка двух направлений движения с возможностью сквозного проезда со стороны ул. Козина и ул. Нигматуллина); с 05:30 до 10:40, 04.05.2025: по ул. Фатыха Амирхана (по направлению от

ул. Чистопольской, 62 до ул. Сибгата Хакима, приостановка двух

направлений движения с возможностью проезда по прилегающим

дорогам-карманам от ул. Чистопольской, 62 до ул. Сибгата Хакима в двух

направлениях, на мосту «Миллениум» (направление от ул. Сибгата Хакима до

ул. Вишневского, приостановка направления движения);

ул. Чистопольской, 62 до ул. Сибгата Хакима, приостановка двух направлений движения с возможностью проезда по прилегающим дорогам-карманам от ул. Чистопольской, 62 до ул. Сибгата Хакима в двух направлениях, на мосту «Миллениум» (направление от ул. Сибгата Хакима до ул. Вишневского, приостановка направления движения); с 05:30 до 10:40, 04.05.2025: по дороге под мостом «Миллениум» (по

направлению от моста «Миллениум» до ул. Козина, приостановка двух

направлений движения);

направлению от моста «Миллениум» до ул. Козина, приостановка двух направлений движения); с 05:30 до 10:40 04.05.2025: по дороге под мостом «Миллениум» (съезды по

направлениям в обе стороны от ул. Вишневского до ул. Подлужной,

приостановка двух направлений движения);

направлениям в обе стороны от ул. Вишневского до ул. Подлужной, приостановка двух направлений движения); с 05:30 до 10:40, 04.05.2025: по ул. Подлужной (по направлению со стороны

ул. Подлужной, 67 до ул. Подлужной, 78, приостановка двух

направлений движения);

ул. Подлужной, 67 до ул. Подлужной, 78, приостановка двух направлений движения); с 05:30 до 12:35 04.05.2025: по ул. Сибгата Хакима (по направлению от

ул. Декабристов до ул. Фатыха Амирхана, приостановка двух направлений

движения);

ул. Декабристов до ул. Фатыха Амирхана, приостановка двух направлений движения); с 06:15 до 14:15 04.05.2025: по ул. Марселя Салимжанова (в направлении от

ул. Пушкина до ул. Туфана Миннуллина, приостановка двух направлений

движения);

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

с 06:15 до 14:40 04.05.2025: по ул. Пушкина (по направлению от ул.

Островского до ул. Лево-Булачной, приостановка двух направлений

движения);

Островского до ул. Лево-Булачной, приостановка двух направлений движения); с 06:15 до 14:00 04.05.2025: по ул. Артема Айдинова (от ул. Марселя Салимжанова до Щербаковского переулка, приостановка двух направлений движения);

с 06:30 до 14:40 04.05.2025: по ул. Татарстан (по направлению от ул. Лево-Булачной до ул. Московской, приостановка двух направлений

движения);

движения); с 06:30 до 14:00 04.05.2025: по ул. Петербургской (в направлении от

ул. Артема Айдинова до ул. Назарбаева, 8 (приостановка двух направлений

движения);

ул. Артема Айдинова до ул. Назарбаева, 8 (приостановка двух направлений движения); с 06:30 до 14:20 04.05.2025: по ул. Хади Такташа (по направлению от

ул. Марселя Салимжанова до ул. Назарбаева, приостановка двух направлений движения);

ул. Марселя Салимжанова до ул. Назарбаева, приостановка двух направлений движения); с 06:45 до 14:20 04.05.2025: по ул. Туфана Миннуллина (по направлению от

ул. Марселя Салимжанова до ул. Хади Такташа, приостановка двух направлений движения);

ул. Марселя Салимжанова до ул. Хади Такташа, приостановка двух направлений движения); с 07:00 до 14:40 04.05.2025: по ул. Назарбаева (по направлению от

ул. Хади Такташа до ул. Марджани, ограничение двух правых полос

направления движения);

ул. Хади Такташа до ул. Марджани, ограничение двух правых полос направления движения); с 07:00 до 14:20 04.05.2025: по ул. Марджани (по направлению от

ул. Назарбаева до ул. Сафьян, приостановка двух направлений

движения);

ул. Назарбаева до ул. Сафьян, приостановка двух направлений движения); с 07:00 до 14:20 04.05.2025: по ул. Сафьян (по направлению от ул. Марджани до ул. Насыри, приостановка двух направлений движения);

с 07:00 до 14:40 04.05.2025: по ул. Татарстан (по направлению от ул. Тукая

до ул. Московской, приостановка одного направления движения);

до ул. Московской, приостановка одного направления движения); с 07:15 до 14:40 04.05.2025: по ул. Насыри (по направлению от ул. Сафьян

до ул. Татарстан);

до ул. Татарстан); с 07:15 до 14:40 04.05.2025: по ул. Марджани (по направлению от

ул. Сафьян до ул. Татарстан, приостановка двух направлений

движения).

Напомним, что общий призовой фонд Казанского марафона в 2025 году составит 7,4 млн рублей, что является рекордной суммой для этого мероприятия.



Анастасия Фартыгина