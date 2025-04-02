В Казани введут ограничения движения на время «Казанского марафона — 2025»
В Казани на время проведения Всероссийских соревнований по легкой атлетике «Казанский марафон — 2025» введут ограничения на движение транспорта. Это решение принято Кабмином Татарстана с целью популяризации здорового образа жизни и привлечения жителей к занятиям спортом.
Ограничения будут действовать во время подготовки и самого марафона. В распоряжении указан ряд участков, где движение будет ограничено:
- с 22:00 28.04.2025 до 22:00 04.05.2025 на парковке Центрального стадиона
(со стороны ул. Ташаяк и Кремлевской набережной);
- с 15:00 30.04.2025 до 22:00 04.05.2025 по ул.Ташаяк (от ул. Лево-Булачной
до ул. Московской, приостановление двух направлений движения);
- с 23:30 02.05.2025 до 15:25 04.05.2025 по ул.Ташаяк (от ул. Московской до
ул. Саид-Галеева, приостановление двух направлений движения);
- с 23:30 02.05.2025 до 15:25 04.05.2025 по ул.Московской (от дома №2 по
ул. Московской до ул. Ташаяк, приостановление двух направлений
движения);
- с 06:00 до 10:05 03.05.2025 по ул. Право-Булачной (по направлению от
ул. Пушкина до ул. Ташаяк, приостановление движения)
- с 06:00 до 10:05 03.05.2025 по ул.Лево-Булачной (по направлению от
ул. Ташаяк до ул. Татарстан, приостановление движения);
- с 06:00 до 10:05 03.05.2025 по Кремлевской набережной (по
направлению от ул. Саид-Галеева до ул. Батурина, приостановление двух
направлений движения);
- с 06:00 до 12:45 03.05.2025 по ул. Профсоюзной (по направлению от
ул. Чернышевского до ул. Право-Булачной, приостановление одного
направления движения);
- с 06:00 до 12:45 03.05.2025 по автомобильной дороге (по направлению от
ул. Ташаяк до Кремлевской дамбы, площадь Тысячелетия,
приостановление двух направлений движения);
- с 06:00 до 12:45 03.05.2025 по ул. Батурина (по направлению от ул. Большой
Красной до Кремлевской набережной, приостановление двух
направлений движения);
- с 06:00 до 10:05 03.05.2025 на Кремлевской дамбе (по направлению от
ул. Сибгата Хакима до ул. Ташаяк, приостановление двух направлений
движения);
- с 06:00 до 10:05 03.05.2025 по ул. Декабристов (по направлению от
Кремлевской дамбы до ул. Чистопольской, приостановление двух
направлений движения);
- с 06:00 до 10:05 03.05.2025 по ул. Пушкина (по направлению от ул.
Островского до ул. Лево-Булачной, приостановление двух направлений
движения);
- с 06:00 до 10:05 03.05.2025 по ул. Татарстан (по направлению от ул. Лево-Булачной до ул. Московской, приостановление двух направлений движения);
- с 06:00 до 10:05 03.05.2025 по ул. Марселя Салимжанова, в направлении от
ул. Пушкина до пересечения с ул. Туфана Миннуллина (приостановление двух направлений движения);
- с 10:05 до 12:45 03.05.2025 по Кремлевской набережной (по
направлению от ул. Саид-Галеева до ул. Батурина, приостановление одного
направления движения);
- с 10:05 до 12:45 03.05.2025 по ул. Лево-Булачной (по направлению от
ул. Ташаяк до ул. Тази Гиззата, приостановление движения);
- с 10:05 до 12:45 03.05.2025 по ул. Право-Булачной (по направлению от
ул. Мусы Джалиля до ул. Ташаяк, приостановление движения);
- с 04:45 до 14:40 04.05.2025 по Кремлевской набережной (по
направлению от ул. Саид-Галеева до ул. Батурина, приостановление двух
направлений движения);
- с 04:45 до 14:40 04.05.2025 по ул. Батурина (по направлению от ул. Большой
Красной до Кремлевской набережной, приостановление двух
направлений движения);
- с 04:45 до 14:40 04.05.2025 по ул. Профсоюзной (направление от
ул. Чернышевского до ул. Право-Булачной, приостановление одного
направления движения);
- с 04:45 до 14:40 04.05.2025 по автомобильной дороге (направление от
ул. Ташаяк до Кремлевской дамбы, площадь Тысячелетия,
приостановление двух направлений движения);
- с 04:45 до 14:40 04.05.2025 по ул. Право-Булачной (по направлению от
ул. Пушкина до ул. Ташаяк, приостановление движения);
- с 04:45 до 14:40 04.05.2025 по ул. Лево-Булачной (по направлению от
ул. Ташаяк до ул. Татарстан, приостановление движения);
- с 04:45 до 14:40 04.05.2025 на Кремлевской дамбе (по направлению от
ул. Сибгата Хакима до ул. Ташаяк, приостановление двух направлений
движения);
- с 04:45 до 14:40 04.05.2025 по ул. Декабристов (по направлению от
Кремлевской дамбы до ул. Чистопольской, приостановление двух
направлений движения);
- с 04:45 до 09:10 по ул. Чистопольской (по направлению от ул. Декабристов
до ул. Бичурина, приостановка двух направлений движения);
- с 04:45 до 10:00 по ул. Чистопольской (по направлению от ул. Бичурина до
Чистопольского кольца, приостановка одного направления движения);
- с 04:45 до 09:10 по ул. Чистопольской (по направлению от ул.
Чистопольской, 67 до ул. Бичурина, приостановка одного направления
движения);
- с 05:30 до 10:00 04.05.2025, Чистопольское кольцо (приостановка
движения полностью);
- с 05:30 до 10:00, 04.05.2025, по ул. Сибгата Хакима (по направлению от
ул. Чистопольской до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак
Барс Арена» со стороны проспекта Ямашева, приостановка одного
направления движения);
- с 05:30 до 10:00, 04.05.2025 по внутренней дороге вокруг стадиона «Ак
Барс Арена» (приостановка двух направлений движения);
- с 05:30 до 10:00, 04.05.2025 по ул. Сибгата Хакима (по направлению от
Чистопольского кольца до ул. Фатыха Амирхана, приостановка двух
направлений движения с возможностью сквозного проезда со стороны
ул. Козина и ул. Нигматуллина);
- с 05:30 до 10:40, 04.05.2025: по ул. Фатыха Амирхана (по направлению от
ул. Чистопольской, 62 до ул. Сибгата Хакима, приостановка двух
направлений движения с возможностью проезда по прилегающим
дорогам-карманам от ул. Чистопольской, 62 до ул. Сибгата Хакима в двух
направлениях, на мосту «Миллениум» (направление от ул. Сибгата Хакима до
ул. Вишневского, приостановка направления движения);
- с 05:30 до 10:40, 04.05.2025: по дороге под мостом «Миллениум» (по
направлению от моста «Миллениум» до ул. Козина, приостановка двух
направлений движения);
- с 05:30 до 10:40 04.05.2025: по дороге под мостом «Миллениум» (съезды по
направлениям в обе стороны от ул. Вишневского до ул. Подлужной,
приостановка двух направлений движения);
- с 05:30 до 10:40, 04.05.2025: по ул. Подлужной (по направлению со стороны
ул. Подлужной, 67 до ул. Подлужной, 78, приостановка двух
направлений движения);
- с 05:30 до 12:35 04.05.2025: по ул. Сибгата Хакима (по направлению от
ул. Декабристов до ул. Фатыха Амирхана, приостановка двух направлений
движения);
- с 06:15 до 14:15 04.05.2025: по ул. Марселя Салимжанова (в направлении от
ул. Пушкина до ул. Туфана Миннуллина, приостановка двух направлений
движения);
- с 06:15 до 14:40 04.05.2025: по ул. Пушкина (по направлению от ул.
Островского до ул. Лево-Булачной, приостановка двух направлений
движения);
- с 06:15 до 14:00 04.05.2025: по ул. Артема Айдинова (от ул. Марселя Салимжанова до Щербаковского переулка, приостановка двух направлений движения);
- с 06:30 до 14:40 04.05.2025: по ул. Татарстан (по направлению от ул. Лево-Булачной до ул. Московской, приостановка двух направлений
движения);
- с 06:30 до 14:00 04.05.2025: по ул. Петербургской (в направлении от
ул. Артема Айдинова до ул. Назарбаева, 8 (приостановка двух направлений
движения);
- с 06:30 до 14:20 04.05.2025: по ул. Хади Такташа (по направлению от
ул. Марселя Салимжанова до ул. Назарбаева, приостановка двух направлений движения);
- с 06:45 до 14:20 04.05.2025: по ул. Туфана Миннуллина (по направлению от
ул. Марселя Салимжанова до ул. Хади Такташа, приостановка двух направлений движения);
- с 07:00 до 14:40 04.05.2025: по ул. Назарбаева (по направлению от
ул. Хади Такташа до ул. Марджани, ограничение двух правых полос
направления движения);
- с 07:00 до 14:20 04.05.2025: по ул. Марджани (по направлению от
ул. Назарбаева до ул. Сафьян, приостановка двух направлений
движения);
- с 07:00 до 14:20 04.05.2025: по ул. Сафьян (по направлению от ул. Марджани до ул. Насыри, приостановка двух направлений движения);
- с 07:00 до 14:40 04.05.2025: по ул. Татарстан (по направлению от ул. Тукая
до ул. Московской, приостановка одного направления движения);
- с 07:15 до 14:40 04.05.2025: по ул. Насыри (по направлению от ул. Сафьян
до ул. Татарстан);
- с 07:15 до 14:40 04.05.2025: по ул. Марджани (по направлению от
ул. Сафьян до ул. Татарстан, приостановка двух направлений
движения).
Напомним, что общий призовой фонд Казанского марафона в 2025 году составит 7,4 млн рублей, что является рекордной суммой для этого мероприятия.
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