В Татарстане назначили новых руководителей таможенных постов Казани и Челнов
В Татарстанской таможне произошли кадровые изменения: назначены новые руководители на два ключевых поста. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
- Максим Верендеев стал начальником таможенного поста «Аэропорт «Казань». Он имеет богатый опыт работы в таможенных органах с 1996 года, проходил службу в Чувашской и Нижегородской таможнях, а также в представительстве таможенной службы России в Казахстане. С 2022 года Верендеев работает в Татарстанской таможне и имеет звание полковника, а также высшую квалификацию — мастер.
- Александр Семчишин назначен начальником Набережночелнинского таможенного поста. Он начал свою карьеру с должности государственного таможенного инспектора и имеет звание подполковника, квалификацию — специалист первого класса.
Напомним, что приказом Федеральной таможенной службы начальником Казанского таможенного поста Татарстанской таможни назначен Булат Салихов.
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