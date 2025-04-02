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В Татарстане назначили новых руководителей таможенных постов Казани и Челнов

16:11, 02.04.2025
В Татарстане назначили новых руководителей таможенных постов Казани и Челнов
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстанской таможне произошли кадровые изменения: назначены новые руководители на два ключевых поста. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

  • Максим Верендеев стал начальником таможенного поста «Аэропорт «Казань». Он имеет богатый опыт работы в таможенных органах с 1996 года, проходил службу в Чувашской и Нижегородской таможнях, а также в представительстве таможенной службы России в Казахстане. С 2022 года Верендеев работает в Татарстанской таможне и имеет звание полковника, а также высшую квалификацию — мастер.
  • Александр Семчишин назначен начальником Набережночелнинского таможенного поста. Он начал свою карьеру с должности государственного таможенного инспектора и имеет звание подполковника, квалификацию — специалист первого класса.
Рената Валеева / realnoevremya.ru

Напомним, что приказом Федеральной таможенной службы начальником Казанского таможенного поста Татарстанской таможни назначен Булат Салихов.

Анастасия Фартыгина

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