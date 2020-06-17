Главное о коронавирусе на 17 июня: смерть замначальника ГРЭО ГИБДД Челнов и начало испытаний вакцины на людях

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В Татарстане зарегистрирована двенадцатая смерть от COVID-19

В Татарстане зарегистрирована 12-я смерть от коронавируса. Умер 79-летний мужчина. Как сообщает оперштаб РТ, у мужчины была осложненная внебольничная двусторонняя интерстициальная пневмония с тяжелым течением. Смерть наступила 30 мая в результате остановки сердечной деятельности. После смерти была проведена патологоанатомическая экспертиза для установки причины смерти. Вирус идентифицирован.

За последние сутки в Татарстане подтвердились 39 новых случаев COVID-19, все контактные. 13 человек госпитализированы, 26 лечатся дома (у них легкая или бессимптомная формы).

Больше всего заболевших в Казани (31 человек). Трое заболевших в Аксубаевском районе, двое — в Набережных Челнах. По одному пациенту в Верхнеуслонском, Зеленодольском, Лаишевском районах.

Всего в Татарстане зарегистрировано 4 040 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 2 874 человека (с подтвержденным диагнозом COVID-19), в том числе 39 за минувшие сутки. На лечении остаются 1 154 человека.

В Набережных Челнах умер заместитель начальника городского регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД Айрат Зарипов. Предположительно, смерть наступила от осложнения хронического заболевания на фоне коронавирусной инфекции. Этот случай пока не внесен в официальную статистику.



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Татарстан выписал почти 26 тысяч штрафов за период самоизоляции — больше, чем любой другой регион.



Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести временные пособия на период пандемии матерям-одиночкам и отцам, самостоятельно воспитывающим детей.



Жители казанской многоэтажки пожаловались на «разносчицу» коронавируса: женщина с подтвержденным диагнозом, сбив температуру, свободно выходила из дома в магазин и на прогулку. Выяснилось, что это не единственный случай нарушения самоизоляции пациентов с легкой формой заболевания.

За период самоизоляции в Казани увеличился спрос на продукты, медицинские товары и онлайн-обучение — такие данные озвучил сервис «Яндекс.Деньги».



В Челнах Сабантуй отменили. Глава Арского района тоже считает, что праздник в этом году проводить не стоит.

В Казань вывозным рейсом доставлены 80 российских граждан из Бишкека.

В России начинаются испытания вакцины

За последние сутки в России выявлено 7 843 новых случая коронавируса, выздоровели 10 036 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 553 301, а выздоровевших — до 304 342 человек.

Зафиксировано 194 новых смертельных случая. Всего от коронавируса в России умерли 7 478 человек.



Топ регионов России по числу заболевших

В резиденции Владимира Путина установили дезинфекционный тоннель.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предположил, что полное снятие ограничений, связанных с пандемией, может произойти только в феврале 2021 года.

Минздрав разрешил испытывать российскую вакцину от COVID-19 на людях. Клинические испытания начнутся уже сегодня.

Ветераны будут смотреть парад Победы без масок, но с соблюдением социальной дистанции — каждого посадят через два кресла от другого.

Фото kremlin.ru

Для контроля за работой летних веранд в Москве будут использовать дроны.

С 1 июля до 70% регионов России могут открыться для туристов. Загрузка отелей в июле не будет превышать 60%.

Глава Крыма передумал отменять парад Победы в Симферополе.

В Железноводске 24 июня пройдет марш врачей. Шествие «Спасибо врачам» пройдет с соблюдением социальной дистанции, а участники заранее сдадут тест на коронавирус.

Из-за большого количества нерабочих дней в 2020 году в Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы в 2021-м.

Риску смертельных осложнений подвержена пятая часть населения земли

По состоянию на 10.40 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 8 274 587. Умерли 446 390 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (2 208 402). На второй строчке — Бразилия (928 834), Россия на третьем месте (553 301). На четвертом месте — Индия (354 161), на пятом — Великобритания (298 136).

Риску смерти от коронавирусной инфекции подвержена пятая часть населения Земли. Почти у 1,7 миллиарда человек в мире (22% населения Земли) есть хотя бы одно заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям.

Пекин закрыли из-за новой вспышки мутировавшего коронавируса. Объявлен второй уровень опасности. Отменены тысячи авиарейсов. Новый штамм коронавируса, по сведениям из Китая, более заразен, чем существовавший до этого.

Коронавирусом заразился президент Гондураса.

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В ВОЗ назвали дексаметазон первым в мире лекарством от коронавирусной инфекции.

В США 16 друзей заболели COVID-19 после вечеринки в честь отмены карантина.

Ольга Плешкова