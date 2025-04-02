Пригородный поезд Казань — Кукмор теперь будет останавливаться в Вахитово

Фото: Максим Платонов

С 10 апреля пригородный поезд №6436 Казань — Кукмор начнет делать остановку на станции Вахитово. Это нововведение направлено на удобство пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Татарстана.

Поезд будет отправляться из Казани в 14.55. На станции Вахитово он будет находиться с 15.00 до 15.01, затем сделает короткие остановки на станциях «Метро Аметьево» (15.05 — 15.06) и «Ометьево» (15.09 — 15.10). После этого поезд продолжит движение по расписанию.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

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Анастасия Фартыгина