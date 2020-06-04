Главное о коронавирусе на 4 июня: в Татарстане открываются храмы, Россия вернется к обычной жизни через год

Мечети и церкви в Татарстане откроются в пятницу

На 4 июня в Татарстане зарегистрировано 3 402 случаев заражения COVID-19. За последние сутки их стало больше на 51. Среди новых заболевших все были контактными. В больницы направлены 18 пациентов, дома проходят лечение 33 пациента.

По количеству заболевших лидируют Казань и Набережные Челны, где за последние сутки выявлены 26 и 16 новых случаев соответственно.

За сутки излечились 139 человек, общее количество выздоровевших пациентов в республике составляет 3 130 человек. Умерли 10 татарстанцев.

Таким образом, на сегодня в Татарстане зафиксировано 272 активных случая коронавирусной инфекции. По общему числу заражений республика опустилась на 18-е место среди российских регионов.

Фото Олега Тихонова

Татарстан продолжает постепенно снимать ограничения, введенные из-за пандемии. Так, в 31 районе республики с пятницы разрешено открыть торговые комплексы.

Смягчены требования к бассейнам и фитнес-центрам, которые смогут принимать больше посетителей при соблюдении требований Роспотребнадзора.

С пятницы в РТ откроются мечети и церкви. Для них тоже будет действовать ряд ограничений.

В Минмолодежи республики рассказали, что в детских лагерях дети должны будут находиться на протяжении всей смены. Если они покинут территорию лагеря, то обратно уже не смогут вернуться.

В Татарстане от коронавируса скончался борец Ильяс Галимов, регулярно побеждавший на Сабантуях в течение последних лет и признанный лучшим спортсменом республики в 2017 году.

В соцсетях распространяется видео с грубым задержанием нарушителя масочного режима. Очевидцы сообщили, что в Аракчино правоохранители бесцеремонно затолкали в автобус пожилого мужчину, пришедшего в магазин без маски.



BlaBlaCar возвращается в Россию

За последние сутки в России выявлено 8 831 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 666 пациентов. Таким образом, число зараженных выросло до 441 108, а выздоровевших — до 204 623 человек.

Зафиксировано 169 новых смертельных случаев. Всего от коронавируса умерли 5 384 россиян.

Топ регионов по количеству новых случаев

BlaBlaCar решил возобновить работу в России после двухмесячного перерыва.

Минздрав утвердил седьмую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19. В них описываются нетипичные симптомы, которые проявляются у пожилых. Также в список рекомендованных лекарств включили препарат «Авифавир».



Глава Тувы Шолбан Кара-оол вылечился от коронавируса. В скором времени он приступит к работе.

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что до полного снятия ограничений придется ждать еще год.

При этом столица готовится провести книжный фестиваль «Красная площадь». Некоторые издатели отказались участвовать из-за риска распространения инфекции.

ВОЗ готова дать российским властям все рекомендации по проведению массовых мероприятий и не ждет всплеска коронавирусной инфекции после парада Победы или голосования по поправкам в Конституцию.

У Джорджа Флойда был коронавирус

На сегодняшнее утро число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 6 513 301. Умер 386 091 человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса на 10.30 (мск).

По количеству заболевших на первом месте находятся США (1 851 520 случаев). На второй строчке — Бразилия (584 016), Россия занимает третью позицию (431 715, данные не обновлены). На четвертом месте — Великобритания (281 270), на пятом — Испания (240 326).

По количеству смертей по-прежнему лидируют Соединенные Штаты, там за время пандемии от коронавируса скончались 107 175 человек. Далее следует Великобритания, где зарегистрированы 39 811 смертей. В пятерку входят Италия (33 601), Бразилия (32 548) и Франция (29 024).

Фото tatarstan.ru

Медики вернулись к испытаниям гидроксихлорохина для лечения COVID-19. Ученые не нашли подтверждения информации об опасности препарата для пациентов.

Тем временем власти США отобрали пять компаний, которые будут производить вакцину от коронавируса. По данным СМИ, деньги из американского бюджета получат Moderna, Merck, Johnson & Johnson, Pfizer и AstraZeneca.

НБА возобновит сезон в ближайшее время. Предположительно, встречи 22 участвующих в чемпионате команд состоятся на площадках Disney World.

Олимпиада в Токио может пройти в «упрощенном» формате. Сократят количество зрителей и участников церемоний открытия и закрытия.

Индия постепенно открывает границы. Власти страны разрешили въезд иностранным бизнесменам и специалистам.

Врачи обнаружили коронавирус у погибшего при задержании Джорджа Флойда. С его смерти в США начались массовые протесты и беспорядки.

Евгений Калашников