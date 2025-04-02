В России утвердили шестилетний план по развитию дорожной инфраструктуры

Фото: Максим Платонов

Утвержден новый шестилетний план дорожной деятельности на 2025-2030 годы, который станет основой для развития дорожной сети в стране. Этот план впервые охватывает такой длительный период, что позволит более эффективно реализовывать проекты и синхронизировать задачи в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил в своем телеграм-канале зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.

— Это очень важный этап для нас! Он определяет, как мы будем работать и развивать дорожный каркас нашей страны в ближайшие годы, — подчеркнул Хуснуллин.

Основная цель плана — обеспечить комплексный подход к состоянию дорог. Зампредседателя подчеркнул, что люди не заботятся о том, кому принадлежат дороги — федеральные, региональные или муниципальные. Им важно, чтобы они могли быстро и безопасно добраться из точки А в точку Б.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

План включает следующие цели:

достичь нормативного состояния 85% федеральных (около 64 000 км) и 60% региональных дорог;

улучшить около 92 000 км дорог в агломерациях.

Разработка этого плана стала результатом совместной работы правительства, профильных министерств и регионов при поддержке Михаила Мишустина.

Напомним, что ГКУ «Главтатдортранс» объявило о проведении масштабной программы по ремонту автомобильных дорог в Татарстане, общей стоимостью 1,44 млрд рублей. Соответствующие тендеры опубликовали на сайте госзакупок.



Анастасия Фартыгина